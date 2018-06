Colòmbia juga contra el Japó i la seva pròpia exigència

La selecció de Colòmbia irromp aquest dimarts (14 hores, Cuatro) a Rússia amb el desafiament contra el Japó com a primera cita d'un Mundial que assumeix amb l'exigència que requereix la notable reputació dels seus futbolistes i el record del bon paper realitzat quatre anys enrere, al Brasil.

Amb un grup consolidat en el futbol internacional, habitual agitador d'aquest torneig, el conjunt de l'argentí José Pekerman es posa en marxa a Rússia amb Saranks, la capital de la República de Mordòvia, com a punt de partida. En contra del que va passar en cites mundialístiques anteriors, en què el quadre cafeter era tota una incògnita, ara arrenca amb la pressió de clar aspirant en un quartet que, a més del Japó, completen Polònia i el Senegal, seleccions amb menys renom actualment.

El Japó torna a creuar-se en el camí colombià tal com va passar a la fase de grups de fa quatre anys. Llavors, també amb Pekerman a la banqueta, l'equip oriental en va sortir malparat: va ser golejat per 4-1. Colòmbia mai ha perdut amb el Japó, distanciada ara d'aquell equip veloç, dominador del futbol oriental capaç d'aigualir la tarda a qualsevol. Sumit en una certa inestabilitat institucional i amb un canvi precipitat a la banqueta, afronta el xoc resignat a la seva condició de víctima.

Pekerman, que podria viure la seva última gran competició com a responsable de Colòmbia, afronta el xoc amb el dubte de la presència de James Rodríguez –el '10' es va perdre el segon entrenament a Kazan per fatiga muscular– totalment esvaït. L'única qüestió per resoldre l'onze de Colòmbia és saber quina serà la parella de centrals triada pel preparador argentí.

Colòmbia s'endinsa en el sisè Mundial de la seva història com un dels actius del torneig. Quart finalista al Brasil el 2014, superat només per l'amfitrió, topa en l'arrencada amb el Japó, que arriba al xoc amb més dubtes que convicció. Dos mesos enrere l'equip japonès comptava amb l'entrenador bosnià Vahid Halilhodzic com a responsable i artífex de la classificació.

Tot i això, un parell de mals resultats després van justificar-ne l'acomiadament i l'arribada d'Akira Nishino, amb gran prestigi en la lliga local. Però el canvi no va millorar l'aspecte de l'equip. Sense identitat i sense estructura aparent, ha perdut dos partits abans d'arribar a Rússia, davant de Ghana i Suïssa, encara que va guanyar el més recent, davant del Paraguai.

El Japó mai ha superat els vuitens de final, i ara està pendent del seu davanter Shinji Okazaki, amb molèsties musculars i dubtes sobre la seva presència. "Les altres tres seleccions del nostre grup són molt fortes. Hem d'estar forts des del principi del torneig i aconseguir almenys un punt en la nostra presentació davant de Colòmbia. Hem d'estar forts per guanyar-los. El joc amb Colòmbia serà més que important per a nosaltres", opina el jugador de Leicester, principal baixa del combinat japonès.