Les setze seleccions que a partir d’avui disputen els vuitens de final del Mundial de Rússia ja saben que tornaran a casa com a mínim amb 11 milions d’euros a la butxaca. Una xifra lògicament superior als poc més de set milions que han ingressat els equips que ja han caigut a la primera ronda, i que anirà augmentant progressivament a mesura que els equips guanyin partits. D’aquesta manera, els que arriben als quarts de final s’asseguraran 15 milions, el que acabi quart en marxarà amb 19, el tercer se n’endurà 21, el subcampió n’ingressarà 25 i el guanyador obtindrà, en total, 33 milions d’euros. Aquest és el preu de ser els millors del món.

Com és habitual, les federacions reparteixen bona part del botí als seus jugadors, que en cas contrari jugarien als equips nacionals per amor a l’art. I d’entre tots els equips, Espanya és el que té promès el premi més suculent de tots. Els futbolistes de la roja cobraran gairebé un milió d’euros si tornen de Rússia amb el títol sota el braç. Més concretament, 850.000 euros, segons detallava el diari Marca. Això suposa un total de 20 milions. La resta, fins a arribar als 32, es destinaria als altres integrants de la selecció -cos tècnic, fisioterapeutes, encarregats de material...-, a la promoció del futbol espanyol i, evidentment, també a les arques de la Federació.

La xifra és notablement superior als 720.000 euros que els jugadors tenien promesos si haguessin guanyat el Mundial del Brasil, que a la vegada era superior als 600.000 que van cobrar els campions a Sud-àfrica. En el cas que Espanya no guanyi però arribi als quarts de final, es cobrarà en proporció als diners que ingressi la Federació. En cas contrari, si demà queden eliminats contra Rússia, tan sols rebran les dietes corresponents als dies que han estat concentrats.

Aquestes primes es van pactar abans de començar el torneig, amb Luis Rubiales a la presidència i quan Julen Lopetegui encara era el seleccionador -que, si la roja acaba guanyant, no seria estrany que reclamés també la seva part del pastís, al·legant, per exemple, que ell va fer la convocatòria-. El cas és que el negociador va sortir de la reunió amb un somriure d’orella a orella. L’únic equip que té unes primes comparables és el Brasil, amb prop de 800.000 euros per cap, una xifra que ha aixecat molta polseguera perquè es considera exagerada tenint en compte dues coses: els problemes econòmics que té el país sud-americà i el ridícul que va fer l’equip en l’últim mundial, motiu pel qual els aficionats de la canarinha consideren que els jugadors tenen un deute amb ells.

D’altra banda, una altra de les favorites, França, va anunciar que destinaria un 30% del total que ingressés la selecció als jugadors. O sigui, que amb els bleu a vuitens de final ja s’asseguren 143.000 euros, i si guanyen en rebran 430.000. Any rere any, la FIFA augmenta els premis econòmics del Mundial, que bàsicament surten dels ingressos milionaris que genera l’esdeveniment a través dels drets televisius i la publicitat. Segons va informar, aquest 2018 es repartiran 668 milions, un 37% més que ara fa quatre anys.

Això són 378 milions en premis per a les seleccions, als quals cal afegir dues partides: una de 177 milions per als clubs que presten els jugadors, i una altra de 113 per a l’assegurança en cas de lesió durant el torneig.Vist amb perspectiva, al Mundial d’Espanya del 1982 la FIFA va repartir 16 milions d’euros en total. Ara la xifra s’ha multiplicat per 40. En resum, que el futbol és una màquina de fer diners molt ben greixada.