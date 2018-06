El somni de Messi, contra tot un país

Quatre anys després d’abandonar l’estadi de Maracanà plorant, Lionel Messi torna a un Mundial, el quart de la seva carrera, amb el repte d’esborrar el record de la derrota a la final del 2014. L’Argentina, sempre amb l’obligació de guanyar el seu tercer Mundial, s’estrena a Kazan (12.00 h / Cuatro) contra una Islàndia que debuta en un Mundial amb el 18% de la seva població a les graderies. La població total islandesa és inferior a la de nou ciutats argentines.

La selecció albiceleste en quatre anys ha arribat a tres finals, totes perdudes. El 2014 contra Alemanya al Mundial, el 2015 contra Xile a la Copa Amèrica i el 2016 contra Xile de nou a la Copa Amèrica Centenari, però s’ha plantat al Mundial amb dubtes i canvis de seleccionadors. Finalment va arribar Jorge Sampaoli, que intenta aixecar un nou projecte al voltant d’un Messi que va debutar en un Mundial el 2006 a Alemanya. El tècnic de Casilda va complir el primer objectiu, però l’Argentina es presentarà a l’estadi de l’Spartak de Moscou sense un horitzó definit després de no convèncer als amistosos. Amb Caballero a la porteria, dos laterals ofensius sense experiència i centrals solvents com Rojo i Otamendi, l’Argentina té el dubte de com envoltar en atac Messi. Di María i Meza poden jugar obrint el camp, amb Mascherano i Biglia treballant al mig del camp. En atac, Higuaín i Aguero lluiten per una sola plaça.

Islàndia, en canvi, arriba sense pressió. Un país amb 23.000 llicències i 120 futbolistes professionals ha trobat un camí per on avançar, tal com va demostrar a l’última Eurocopa, quan va ser capaç d’eliminar els anglesos i arribar als quarts de final. Heimir Hallgrímsson, el seleccionador que fins fa poc compaginava el càrrec amb la feina de dentista, ha dotat l’equip de rigor tàctic i ordre defensiu. “Tenim un altre estil, és veritat, però demostrarem que si sabem estar units podem aconseguir-ho tot”, va dir el seleccionador, que va acceptar que serà l’Argentina qui portarà el pes del partit, tal com li sol agradar a Jorge Sampaoli. “El nostre objectiu és superar la fase de grups. Si ho aconseguim haurem deixat enrere dos equips fantàstics i no hauríem de tenir por de ningú”, va advertir Hallgrímsson.

Croàcia debuta contra Nigèria

L’altre partit del grup es jugarà a Kaliningrad (21.00 h / Telecinco) entre Croàcia i Nigèria, dues seleccions ambicioses. Luka Modric, Ivan Rakitic i companyia tenen al davant una de les últimes ocasions de brillar en un torneig gran. El seleccionador croat Zlatko Dalic ha deixat entreveure la seva aposta pel trident d’atac format per l’atacant del Hoffenheim Andrej Kramaric, el jugador de l’Eintracht de Frankfurt Ante Rebic i Mario Mandzukic. Al costat d’ells, Ivan Perisic, el mitjapunta de l’Inter. Nigèria, per la seva banda, arriba a Rússia liderada pel davanter del Chelsea Victor Moses, acompanyat d’Alex Iwobi, de l’Arsenal, Ahmed Musa, del Leicester, i Kelechi Iheanacho.