El mundo de Obama

Barack Obama se ganó la ojeriza de los Clinton cuando dijo que Ronald Reagan fue un presidente transformacional. El término transformacional implica, en la jerga política estadounidense, que el inquilino de la Casa Blanca no se ha limitado a adaptarse a la situación, sino que ha impulsado, y con éxito, un cambio profundo en la estrategia exterior. “Reagan cambió la trayectoria de Estados Unidos de un modo en que ni Nixon ni Clinton hicieron”, afirmó Obama a principios de año. Los incondicionales dicen que Obama es un líder transformacional. No es un candidato como fue Bush padre, que antes de ser presidente dirigió la CIA, fue embajador en Pekín y pasó ocho años en la vicepresidencia. Tampoco es como John McCain, su rival republicano, que sobrevivió a la guerra de Vietnam y a la tortura antes de su larga carrera en el Senado. Pero Obama niega que no tenga experiencia. “Comprendo mejor el mundo que la senadora Clinton y que el senador McCain”, afirmó recientemente en San Francisco. En cuatro páginas de su libro Dreams from my father, Obama ha resumido su infancia, que, después de que su padre keniano abandonara a la familia, se desarrolló en Yakarta con su padrastro indonesio, Lolo Soetoro, y su madre blanca, Ann Dunham, empleada en la embajada estadounidense. […] Y, según ha escrito Obama, su madre le enseñó entonces a repudiar “la ignorancia y la arrogancia que a menudo caracteriza a los estadounidenses en el extranjero”. […] La experiencia de Obama sería así consecuencia de haberse criado en el extranjero, es decir, de ver el mundo desde el otro lado del espejo, donde hizo amigos musulmanes y conoció el antagonismo entre suníes y chiíes. Esta es la razón, según ha dicho a Newsweek, por la que se opuso a la guerra de Iraq. […] Joseph Nye, profesor de Harvard, considera que Reagan no fue un presidente transformacional. Para Nye, sólo dos presidentes transformaron inequívocamente la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX: Franklin Roosevelt, que derrotó el aislacionismo y el unilateralismo, y Harry Truman, que construyó los organismos internacionales basándose en las ideas de su antecesor. Nye dice que la primera cualidad de un presidente transformacional es la visión política, y Obama tiene visión política. Pero la visión, que es necesaria, no es suficiente. Y Nye pone el ejemplo de Woodrow Wilson, que envió tropas a Europa para cambiar las reglas del juego y hacer una revolución democrática mundial. Wilson fue aplaudido en el exterior, pero en casa le falló la práctica.