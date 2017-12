21-D: vigilar vot per vot i taula per taula

A L’ESTAT ESPANYOL li va semblar tan humiliant l’1-O (perquè es va fer i per la pregunta) que ha decidit tornar-s’hi i que tothom ho vegi: et diuen anormal a la cara, s’emporten les obres del Museu de Lleida i assetgen TV3. Abans de l’1-O, mai haurien gosat anar tan lluny (per més que el cos els ho demanés) per por al càstig de mostrar-se hostils. Ara és al revés, l’hostilitat té premi. Si a Catalunya, aquests anys, s’ha produït un tomb psicològic que fa que milions de persones hagin decidit pensar pel seu compte i demanar ser consultades sobre el país on volen viure, ara l’estat espanyol, a través dels mitjans i els partits del 155, ha decidit que ja no dissimularà més. Per tant, seria fantàstic fer una campanya normal, però és més urgent, a més d’anar a votar, assegurar-nos que només vota qui hi té dret i que tots els vots són comptats. L’estat ja no és de fiar.