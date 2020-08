El govern valencià confina Benigànim durant 14 dies per l'increment de casos de coronavirus

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha ordenat confinar Benigànim (la Vall d'Albaida) durant 14 dies per l'increment de la incidència del coronavirus al municipi. Segons ha explicat la conselleria, la situació epidemiològica, d'acord amb els informes emesos des de la direcció general de Salut Pública i Addiccions, "evidencia un augment de la propagació del virus en la localitat, on s'ha produït un increment exponencial en la incidència d'aquesta malaltia".

Sanitat ha assegurat que la incidència és "molt superior" a l'esperada, ja que s'ha passat d'un índex de 34,24 per 100.000 habitants el dia 16 d'agost a un de 994,46 en els darrers set dies. A més, assenyalen que s'ha produït la pèrdua de traçabilitat dels casos. Segons han informat a Efe fonts municipals, de les 196 proves que es van realitzar a principis de la setmana passada en aquesta localitat de 5.850 habitants, 51 han resultat positives.

Les limitacions entraran en vigor aquesta vesprada i es restringirà l'entrada i sortida de persones, excepte per anar al metge, a treballar, tornar al lloc de residència habitual, cuidar de persones grans, menors o dependents o qüestions de força major. Al seu torn, la circulació per dins del municipi estarà permesa, sempre que tinguin origen i destinació fora.

Pocs dies abans de començar el curs escolar també se suspèn l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i nivells, incloent-hi les escoles infantils. Sanitat també ha decretat el tancament de centres socials, casinos i clubs, així com centres de dia per a persones grans i altres col·lectius de caràcter social. Els bars, restaurants i altres establiments d'oci no podran obrir, excepte si ofereixen servei de menjars per emportar-se o a domicili. I altres establiments com gimnasos, centres esportius, parcs i jardins també hauran de tancar durant els pròxims 14 dies.

Les mesures excepcionals preveuen també la supressió d'espectacles esportius amb públic; els casaments, batejos, comunions o qualsevol altre esdeveniment social amb convidats. L'assistència a llocs de culte també se suspendrà excepte si no tenen públic o es tracta de funerals, que comptaran amb una limitació de 15 persones si són a l'aire lliure i de 10 en espais tancats.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que "l'increment de casos indica una transmissió comunitària sostinguda, per la qual cosa és necessària l'adopció d'aquestes mesures temporals, amb l'objectiu de frenar i pal·liar el risc de contagi". "Ha estat una decisió difícil, però necessària", ha assegurat Barceló.