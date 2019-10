Miquel Gil, Feliu Ventura i Gener, guanyadors dels Premis Ovidi 2019

El cantant Miquel Gil, guanyador del premi al millor disc de folk amb Geometries; el músic Feliu Ventura, vencedor del premi al millor disc de cançó per Convocatòria, i la formació Gener, que amb Cante ha obtingut el guardó al millor disc de pop. Són tres dels triomfadors de la 14a edició dels Premis Ovidi, que atorga el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en Valencià (COM) i que es van lliurar anit a la sala La Mutant de València.

Juntament amb ells, els altres noms destacats de la gala van ser el grup Ofèlia, que amb Abisme infinit va aconseguir el premi al millor disc de rock; la cantant Tesa, que amb Rural va guanyar el guardó al millor disc de hip-hop i electrònica, i el grup El Diluvi, que va ser premiat amb el guardó al millor disc de mestissatge per Junteu-vos. Pel que fa al premi a la millor cançó, el vencedor va ser el músic Xavi Sarrià per Alliberar-nos.

La resta de guardons van ser el de millor disc d’artista revelació per a Nomembers de Nomembers, el de millor lletra per a Ombres en la pluja de Mans de Destral i els Oratges Canviants, el de millor producció i arranjaments per a La gran aventura de L’Emperador, el de millor disseny per a Lola Bonet i Snoop per Nomembers de Nomembers i el de millor videoclip per a Tresdeu Media per Come on de Prozak Soup.