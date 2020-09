Lleu increment al País Valencià, amb 541 nous contagis

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat al País Valencià 541 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores, els quals situen la xifra total de positius en 26.032 persones. Aquesta dada suposa un lleu increment: 78 casos més que ahir. Cal recordar que en l'última jornada va haver-hi una important reducció dels contagis gairebé a la meitat i amb 463 nous casos.

S'han detectat 28 nous brots, més de la meitat (18) a la ciutat de València. Cap dels brots supera els set contagis, excepte un d'origen vacacional detectat a Calp (la Marina Alta), amb 19 casos. El departament dirigit per Ana Barceló també ha notificat tres defuncions, dos més que ahir, i la quantitat total de víctimes mortals ascendeix a 1.521 persones.

Actualment als hospitals hi ha 375 persones ingressades (-7), de les quals 51 estan a l'UCI (-1). Pel que fa a la xifra positiva que deixa cada dia la pandèmia, s'han donat d'alta 562 pacients en les últimes 24 hores. Amb aquesta nova actualització ja són 27.332 les persones s'han curat al País Valencià des de l'inici de la crisi sanitària. En aquests moments hi ha actius 5.880 casos, la qual cosa suposa un 16,93% del total de positius.

Segons Sanitat, ara mateix hi ha, almenys un cas, en 41 residències de gent gran, en sis residències de persones amb diversitat funcional i en dos centres de menors, tot i que no especifica quants positius hi ha en cada lloc. A més, ha notificat set nous positius entre els residents dels geriàtrics i una víctima mortal, així com deu treballadors més contagiats.

Reunions amb els ajuntaments més afectats

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat que mantindrà reunions periòdiques amb els representants dels ajuntaments del País Valencià que presentin més incidència de casos. “L'objectiu d'aquestes reunions és compartir amb aquests municipis la valoració de les dades epidemiològiques que efectua Salut Pública i, des d'aquesta visió tècnica, sol·licitar la col·laboració dels ajuntaments a l'hora de l'adopció de mesures per tallar la transmissió i protegir la salut dels veïns”, ha assenyalat Barceló.