Assistents a discoteques de València amb brots de coronavirus es neguen a fer-se les PCR

Ciutadans que van assistir a les discoteques Umbracle i Mya de València, en les quals el cap de setmana passat es van detectar brots de coronavirus, s'estan negant a fer-se les proves PCR per poder determinar si han resultat contagiats. Així ho han revelat el portaveu socialista a les Corts, Manolo Mata, i el de Compromís, Fran Ferri, després de la reunió que han mantingut aquest dijous, juntament amb la resta de síndics, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per analitzar l'evolució de la pandèmia al País Valencià.

Mata ha explicat que en dues discoteques valencianes s'han detectat contagis que afecten professionals de l'hostaleria, circumstància per la qual s'ha demanat als usuaris que van acudir a aquests espais d'oci que es facin les proves PCR, actuació que en el cas del brot de Gandia es va fer "de forma rapidíssima" i que hauria permès que el brot estigués "molt controlat".

A diferència del cas de la capital de la Safor, i segons ha explicat Mata, "a València hi ha gent que no està anant a fer-se la PCR, i això és un problema de consciència social". En el mateix sentit s'ha expressat el síndic de Compromís, Fran Ferri, que ha destacat que "molta gent" que ha estat en contacte amb llocs on s'han detectat casos "estan negant-se a fer-se les proves PCR", una situació davant la qual, segons el dirigent valencianista, "caldrà prendre mesures".