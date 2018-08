Borrell creu que l’error en la demanda de Llarena “no és un problema menor”

El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, considera que l’error en la traducció en la demanda de Carles Puigdemont i els exconsellers contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, "no és una situació anecdòtica" ni "és un problema menor". El polític català ha fet aquestes manifestacions en la seva arribada a la reunió amb els seus homòlegs europeus a Viena.

"El problema de la falsa traducció no és un problema menor perquè aquesta frase atribuïda al jutge Llarena és la única frase que apareix en el text enviat al jutge en els dos idiomes", ha assegurat Borrell, en relació a la informació publicada per alguns mitjans en què es posa en dubte la pressumpció d’innocència del magistrat en la demanda. La defensa dels polítics catalans exiliats ja han explicat que es tracta d’un error que s’explicaria al jutge belga el proper 4 de setembre, quan estan citades les parts per introduir el cas.

Borrell també s’ha expressat sobre la polèmica dels llaços grocs. "És un tema que s’ha de tractar en la pròxima reunió de seguretat entre el govern espanyol i català", ha reiterat. "Ja vaig dir en el seu dia que les coses no pintaven bé, i encara desgraciadament la tensió va en augment. Per això és important que en la Junta de Seguretat aquests temes es tractin, no és pot entendre fàcilment que no es vulgui tractar", ha afirmat el ministre.