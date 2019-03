Milers de persones omplen el passeig del Prado de Madrid per denunciar la repressió contra l'independentisme

Els milers de catalans que al llarg del dia han passejat pel centre de Madrid s'han anat concentrant ben entrada la tarda al passeig del Prado, i han format una gran marxa contra la repressió a l'independentisme. Han hagut de passar anys de Procés perquè la capital espanyola es convertís per primera vegada en seu de la mobilització sobiranista, impulsada amb èxit per l'ANC i Òmnium, sobretot els 11 de setembre.

El judici contra el Govern de Carles Puigdemont i els líders de les entitats ha motivat aquesta iniciativa, sota el lema "l'autodeterminació no és delicte", que també han acompanyat prop d'una setantena d'entitats d'arreu de l'Estat. Especialment destacada ha estat la implicació de l'esquerra alternativa madrilenya, que ha impulsat el lema "democràcia és decidir", en una reivindicació que busca lligar el dret d'autodeterminació com un element fonamental dels drets socials de la classe treballadora.

Passats uns minuts de les sis de la tarda la capçalera, encapçalada pels membres de les entitats convocants i també una llarga comitiva de polítics dels partits sobiranistes, ha començat a avançat pel passeig del Prado des de la plaça Neptuno fins a la plaça Cibeles. Al llarg del recorregut, els manifestants han exhibit diverses símbols i pancartes i han llençat proclames a favor de la independència, la llibertat dels presos polítics i la unitat independentista. Un dels missatges més repetits ha estat "aquest judici és una farsa" i els concentrats també han cridat "1 d'octubre ni oblit ni perdó" als policies nacionals que formaven part del dispositiu de seguretat.

Un cop arribada la capçalera davant de l'escenari, un vídeo de recull de les intervencions més destacades dels líders polítics que estan sent jutjats al Tribunal Suprem ha estat el preludi de l'inici de l'acte, que ha començat amb un clam unitari: "l'autodeterminació no és delicte". Després de la presentació de la periodista Patrícia López, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha pres la paraula per recordar que el judici és una "vergonya" perquè s'està intentant condemnar les "víctimes de la violència que van exercir els altres", en referència a la repressió exercida pels cossos de seguretat de l'Estat l'1-O.

Els catalans han respost a la crida i prop de 500 autocars han arribat fins a Madrid, amb algunes incidències incloses durant el viatge. La Guàrdia Civil ha instal·lat controls i ha aturat alguns dels vehicles que viatjaven cap a la capital espanyola. Ja a Madrid, un secretari nacional de l'ANC ha estat detingut per la policia espanyola, que tenia pendent una citació judicial a Girona arran de les mobilitzacions pel primer aniversari de l'1 d'Octubre.

Torra: "Escolta, Espanya, aquests crits de llibertat i d'independència"

"Escolta Espanya aquests crits de llibertat i d'independència. Escolta Espanya com no hi ha lluita petita pels drets civils", ha clamat Torra en declaracions als mitjans, afegint que "avui més que mai ens fonem en una abraçada solidària amb els nostres companys presos polítics. Som aquí per denunciar el judici farsa. No pararem", ha afegit, mentre que Torrent ha advertit que avui són els independentistes els que "pateixen la repressió" però que demà poden ser els sindicalistes o les feministes.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, s'ha mostrat "molt contenta" per la demostració de suport a la marxa per part dels col·lectius que estan d'acord que el dret d'autodeterminació és un dret i no un delicte, i ha parlat de la "perversió d'un judici que hauria d'envermellir l'estat espanyol". I el president d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que el sobiranisme es manifesti de manera "pacífica" per dir a la societat espanyola que el dret d'autodeterminació és un dret. "Tenen temps de rectificar", ha dit Mauri al govern espanyol, i l'ha instat a retirar les acusacions del judici, perquè si no ho fa voldrà dir que va "de la mà de l'extrema dreta".

De la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera assegura que la manifestació d'avui serveix per bastir un "mur contra el feixisme" i expressar el missatge unitari a favor de la solidaritat de tots els pobles. La ciutat madrilenya tenyida de color groc ha indignat Pablo Casado i Albert Rivera, que han expressat els seus recels amb la manifestació. Tots dos han criticat Pedro Sánchez per voler "revalidar" un pacte per a la investidura després de les eleccions generals. El líder del PP s'ha vantat de "seure el Govern al Suprem", mentre que el president del partit taronja s'ha compromès a "no donar ni aigua" a aquells que "volen liquidar Espanya".