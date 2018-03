Puigdemont llança una campanya internacional per pressionar Madrid per l'alliberament dels presos polítics

Els advocats de Carles Puigdemont han anunciat aquest divendres una ofensiva internacional per denunciar la violació dels seus drets polítics i pressionar el govern espanyol perquè alliberi els Jordis i els consellers que encara són a la presó.

El primer pas és la denúncia que van presentar dijous al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. "Això només és el començament", ha assegurat l'advocat britànic Ben Emmerson, el cap de l'equip jurídic que representarà Puigdemont a l'ONU.

Emmerson, que té una àmplia experiència en tribunals internacionals i en drets humans, ha avançat que d'aquí uns dies s'anunciarà un segon pas. "Serà un esdeveniment significatiu en aquesta campanya", ha assegurat.

Puigdemont té previst, segons els seus advocats, fer una acció a organismes internacionals cada mes "fins que el govern espanyol estigui convençut que cal un diàleg real" amb el Govern. Com a condició a obrir el diàleg, el cap de Junts per Catalunya exigeix l'alliberació dels consellers. "Ningú pot dialogar mentre hi hagi presos polítics", ha advertit Emmerson.

Puigdemont versus Espanya

L'equip d'avocats liderat per Emmerson va presentar dijous la denúncia al Comitè de Drets Humans de l'ONU en nom de Carles Puigdemont contra Espanya per violació de dos convenis internacionals: el Conveni Internacional de Drets Civils i Polítics i la Declaració Universal de Drets Humans. "El primer recull el dret d'expressar opinions polítiques encara que no agradin o que siguin minoritàries i també la llibertat de reunió política", ha explicat l'advocada Rachel Lindon.

Ara el Comitè de l'ONU estudiarà si l'admet a tràmit -els seus advocats no tenen cap dubte que no serà rebutjada perquè les violacions dels drets polítics de Puigdemont "són claríssimes"- i després s'haurà de pronunciar, procés que pot durar un o dos anys. Emmerson ha explicat que hi ha procediments per accelerar el termini en casos urgents "com el de Puigdemont".

Quan el Comitè de Drets Humans es pronunciï, si ho fa a favor de Puigdemont, Espanya haurà d'acatar les recomanacions que imposi l'ONU per reparar els danys. "No estem demanant que es restitueixi Puigdemont com a president", ha precisat l'advocada Neus Torbisco.