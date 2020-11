Un espectacle de la companyia Sol Picó encendrà els llums de Nadal a Barcelona

No hi haurà pessebre a la plaça de Sant Jaume, però l'Ajuntament de Barcelona no vol renunciar a cap dels actes tradicionals de les festes a la ciutat i, per això, està desplegant un pla per adaptar-los al context sanitari i poder garantir, per exemple, que els Reis d'Orient arribaran, i que hi haurà fires i algunes de les activitats de la plaça Catalunya. De moment el que ja està definit és que la ciutat tindrà més llums de Nadal que l'any passat, com una mesura per intentar afavorir el comerç, i que l'acte oficial d'encesa es farà amb un espectacle de la companyia Sol Picó. Si el moment epidemiològic ho permet, el xou acceptarà públic amb reserva prèvia, i si no serà retransmès per televisió. Sigui com sigui, hi haurà espectacle.

Serà el pròxim 26 de novembre a la plaça Comercial del barri del Born –l'objectiu és mimar al màxim el centre de la ciutat després de la trencadissa del covid– i l'espectacle tindrà com a protagonistes les trobades nadalenques, que ara queden sacsejades per les restriccions socials. Hi haurà, per tant, una dosi important de nostàlgia, però també, segons la mateixa Sol Picó, d'esperança que algun dia tot tornarà a ser com abans. La mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, de fet, admetia avui que el Nadal serà "molt complicat" i que els àpats s'hauran de fer sí o sí amb menys gent del que és habitual.

"És una reflexió sobre les emocions que sentim en situació pandèmica", ha avançat Picó sobre l'espectacle. Vuit membres d'una família, de diferents generacions, tapats amb màscares, recordaran imatges com els balcons durant el confinament. Cinc intèrprets, nou ballarins i sis músics es mouran des de les façanes del Mercat del Born fins a petites i grans plataformes per configurar escenes del nostre Nadal més familiar, i tot acabarà amb una dona aixecant-se per damunt de tot el muntatge que vol representar esperança, la idea que aviat tornarem a disfrutar en família tos asseguts a taula. Sense limitacions ni distàncies.

Els Reis d'Orient "seran benvinguts"

"Barcelona no vol renunciar a celebrar el Nadal, el Cap d'Any, a donar la benvinguda als Reis... Ens adaptarem però ho farem", ha assegurat el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha deixat clar que la ciutat no renunciarà a cap d'aquests actes. "Els Reis vindran i seran benvinguts a Barcelona", ha recalcat, sense especificar si hi haurà restriccions, com no tirar caramels durant la Cavalcada per evitar aglomeracions. Els detalls de tot plegat s'aniran donant, segons Collboni, en successives rodes de premsa i amb la presència de l'alcaldessa, Ada Colau, que avui no ha participat de la presentació.

El primer tinent d'alcalde ha posat èmfasi en el vincle entre els llums de Nadal i l'esperança i la necessitat de reflotar el comerç de la ciutat. Els llums, que s'han renovat respecte a anys anteriors, arribaran a més punts de la ciutat i seran més potents: la potència contractada aquest any és de 1.000 kW amb tecnologia LED en totes les instal·lacions, mentre que l’any passat era de 828 kW. S'il·luminaran, per exemple, les façanes dels 39 mercats municipals i espais com la plaça Catalunya debutaran entre els que tenen llums. El consistori ha incrementat un 65% la seva inversió en l'enllumenat nadalenc, que ara és d'1,7 milions d'euros. Això permet subvencionar el 75% de l'aportació als eixos comercials i no el 50%, que era el model tradicional de la ciutat. El model d'aquest any els eixos confien que pugui perpetuar-se, tot i que el govern municipal ha deixat clar que és extraordinari.

L'Ajuntament assumeix el 100% del cost en el cas d'espais emblemàtics com la mateixa plaça Catalunya o el carrer Balmes, que recupera la il·luminació després d'anys de no tenir-ne. Aquest any la plaça Urquinaona i la Via Laietana, que l'any passat es van sumar als espai amb llums després de les destrosses ocasionades per les protestes contra la sentència, repeteixen a la llista. Es planteja per al mitjà termini la idea d'obrir un concurs que permeti que totes les propostes de llum segueixin un discurs unificat, coherent.

La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha explicat que per al 2020 ja es plantejava un "salt qualitatiu" en la celebració del Nadal i que per això el 8 de gener ja es va tenir la primera reunió per començar a dissenyar la campanya nadalenca. La regidora ha admès que els comerciants van incidir molt en la necessitat de millorar la il·luminació i que el canvi es farà en diferents fases. "En un futur volem fer un disseny propi coordinat per a tota la ciutat i anar més enllà del que hem fet aquest any", ha detallat.