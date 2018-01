Desallotgen per segona vegada en un mes un edifici municipal ocupat del Raval

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dilluns al matí un edifici municipal ocupat del Raval que està situat al número 9 del passatge de Sant Bernat de Barcelona. Es tracta d'una residència d'estudiants autogestionada (REA) que es desallotja per segona vegada en un mes, ja que l'1 de desembre es va fer una operació similar pel mateix motiu. En les dues ocasions, l'Ajuntament de Barcelona ha al·legat que es fa el desallotjament perquè l'edifici presenta deficiències de seguretat.

Fonts del consistori han informat que l'operació d'aquest dilluns a la residència d'estudiants autogestionada s'executa en compliment d'una ordre judicial. Quan l'immoble va ser desallotjat al desembre, l'Ajuntament de Barcelona va argumentar que "la finca és un perill i no s'hi poden fer activitats a dins". Al cap de 10 dies, però, va ser reocupat fins aquest matí, quan a les 8.00 hores la Guàrdia Urbana, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, s'ha dirigit a l'edifici per tornar a desallotjar-lo.

De fet, aquest diumenge el col·lectiu de la residència d'estudiants autogestionada va anunciar a Twitter que el desallotjament es produiria aquest dilluns.

⚠ALERTA⚠ Demà tornen a desallotjar @la_REA_ Avui festa de pijames i demà esmorzar a les 7 del matí per defensar-la! #LaREAnoCau #ResEnComú — #LaREAnoCAU (@la_REA_) 7 de gener de 2018

Es tracta d'un edifici municipal buit des del 2008 i que fa dos anys van ocupar un grup de joves per fer-hi una residència d'estudiants autogestionada. El col·lectiu va saber al juny que l'Ajuntament volia desallotjar l'immoble i des de llavors ha retret al consistori que hagi amagat "amb arguments tècnics i arquitectònics" la motivació política del desallotjament. Ha assegurat que els arguments esgrimits s'han "refutat" amb informes fets amb l'ajuda d'arquitectes i advocats.

La regidora de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin, va escriure al desembre un missatge al Facebook en què afirmava que ocupar l'edifici no era segur. "Hi ha decisions que són difícils de prendre, però que s'han de prendre", va apuntar aleshores. Segons va afegir, s'havien esgotat totes les vies abans de prendre la decisió de desallotjar. La regidora va recordar que ella mai no havia amagat que fa anys va estar 'okupant' i que és una eina "per denunciar l'especulació, per fer treball a nivell de barri i per a moltes accions reivindicatives".