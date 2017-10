L’Eixample programa espectacles als interiors d’illa a petició dels veïns

Són un reducte de calma i verd en plena trama de l’Eixample i, a partir d’avui, també són un punt de programació cultural. Els interiors d’illa es converteixen, del 27 d’octubre al 29 de desembre, en el que l’Ajuntament ha batejat com a "illes de cultura". La idea, però, no ve de l’equip de govern, sinó de la prova pilot que es va fer a l’Eixample perquè els pressupostos municipals siguin participatius. Els veïns podien presentar propostes per donar ús a mig milió d’euros i una de les que va guanyar -va rebre 177 vots- és la de programar espectacles en alguns dels 48 interiors d’illa que hi ha actualment al districte.

La proposta va rebre una assignació pressupostària de 112.000 euros i s’estrena avui mateix als barris de Fort Pienc i Sant Antoni. Concretament, a l’interior d’illa Carretera Antiga d’Horta amb un espectacle de circ, mim i màgia, que es farà al matí; i als jardins de Tete Montoliu on, a la tarda, hi haurà una proposta de circ.

En total, d’ara i fins a finals d’any es programen una quarantena de propostes a dos interiors d’illa de cada barri de l’Eixample. Alguns d’aquests espais ja acullen habitualment concerts del cicle ‘Música als parcs'. Les activitats que s'hi programen aquesta tardor es divideixen en quatre categories: familiars, circ, música clàssica i músiques modernes.

Al marge d’aquesta idea de les "illes de cultura", alguna de les propostes veïnals de l’Eixample que també seran ateses per l'equip de govern són la redacció d’un pla per reduir la contaminació dels vehicles comercials al districte -aquest va ser, de fet, el projecte més votat, i rebrà 52.500 euros-, reduir barreres arquitectòniques al carrer (26.000 euros) o millorar el verd urbà a les escoles (17.800 euros). També s'ha aprovat, a proposta dels veïns, fer una campanya per difondre la situació de la qualitat de l'aire del districte, que és el que té una menor proporció de verd per habitant del conjunt de la ciutat. Els projectes que els veïns podien presentar havien d'estar vinculats al foment de la cultura; les dones, els feminismes i la diversitat sexual; l'economia social i solidària; la gent gran i la qualitat de l'aire.