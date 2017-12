La Loteria de Nadal es recupera del sotrac de l’1-O

Els administradors de loteria a Catalunya han aconseguit salvar les vendes del sorteig de Nadal. Tot i que les dades definitives no es faran públiques fins aquest divendres, perquè dijous a la nit encara es podien comprar els números, els responsables dels establiments calculen que les vendes de la Loteria de Nadal al final només hauran caigut lleugerament. Els administradors estaven espantats a finals d’octubre perquè van alertar que l’impacte de l’1-O havia repercutit en les vendes del sorteig que se celebra aquest divendres. Però dos mesos després asseguren que la situació s’ha recuperat. Malgrat que donen per fet que els resultats definitius seran inferiors als de fa un any, afegeixen que les últimes setmanes han assolit nivells de facturació habituals o fins i tot superiors.

A partir de les 9 del matí, es començarà a celebrar el sorteig de la Loteria de Nadal des del Teatro Real de Madrid. “Aquest any ha sigut anòmal. No ha transcorregut com sempre”, afirma el president de l’associació d’administradors de loteria de la província de Barcelona, Hermógenes Montalvo. Pronostica que els establiments han tancat amb una caiguda d’entre un 3% i un 5% de les vendes respecte a l’any passat. “Al final la baixada ha sigut lleu”, valora Montalvo, que reconeix que a l’octubre els administradors estaven “preocupats”. Llavors, tal com va publicar l’ARA, les vendes registraven un descens de prop d’un 30% si es comparaven amb el mateix període de fa un any. La baixada estava accentuada pel retorn de números de diverses entitats que tradicionalment jugaven al sorteig de Nadal amb les participacions.

En la mateixa línia, el president de l’associació d’administradors de loteria de la província de Lleida, David Masip, considera que “s’ha revertit” el sotrac de l’1-O en les vendes de la Loteria de Nadal. “Des del novembre s’ha recuperat el ritme”, destaca. Masip calcula que els establiments han registrat entre un 5% i un 10% menys de vendes respecte a l’any passat. De fet, explica que aquest any no s’ha pogut recuperar la facturació de les participacions de les entitats a causa de la situació política. Per exemple, després de l’1-O, entre les colles castelleres es va estendre la idea de retornar els números del sorteig de Nadal que havien reservat, una acció que es va repetir entre altres entitats catalanes.

Tot i això, Montalvo i Masip coincideixen a subratllar que les vendes del novembre i el desembre -sobretot per finestreta- han superat en alguns casos les dades de fa un any, de manera que han compensat la forta caiguda de l’octubre. Asseguren que els últims dies han tornat a ser frenètics i els dos admeten que els números acabats en 155 han protagonitzat les peticions més habituals d’aquest any dels compradors de la Loteria de Nadal.

Bon pronòstic per a la Grossa

En canvi, la Grossa de Cap d’Any està vivint aquest any una situació oposada. De moment ja se n’han distribuït 30 milions de bitllets, un 25% més que en el mateix període de l’any passat. Així, els punts de venda han augmentat la demanda de bitllets del sorteig del 31 de desembre, tot i que encara no se sap quants se n’han venut perquè les dades també es tanquen a l’últim moment per si es retornen els números. Les vendes per internet s’han més que doblat en un any, amb un increment del 140%.