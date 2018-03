El PP i Ciutadans, els únics partits que no secunden la vaga

El PP i Ciutadans no se senten còmodes en el discurs feminista que motiva la vaga de demà, Dia de les Dones. Són els dos únics partits del Parlament que no se sumaran a la mobilització, a diferència de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, els comuns i la CUP, que faran vaga tot el dia, i el PSC, que secunda l’aturada de dues hores convocada per CCOO i UGT. Però mentre que Ciutadans ha sigut clar assegurant que rebutjava participar en la protesta perquè la considerava associada a l’esquerra i “anticapitalista”, entre els populars hi ha certa divisió interna sobre la vaga.

En un document intern fet públic la setmana passada, el partit qualificava la mobilització d’“elitista” i “insolidària”. L’escrit, a més, afirmava que la vaga “busca l’enfrontament entre dones i homes”, així com “trencar el model de societat occidental”. Però després del rebuig dels sindicats CCOO i UGT a l’argumentari del PP -que van qualificar d’“insultant”-, i de rebre crítiques fins i tot des de dins -el PP d’Ourense ha decidit donar suport a la vaga malgrat la consigna del partit-, la formació s’ha vist obligada a matisar el seu discurs.

Així, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va rectificar ahir la posició del partit al Senat i va assegurar que el “respecte” de l’executiu per la vaga era “total”. Rajoy va desautoritzar fins i tot les paraules de la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, i de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que havien rebutjat públicament la mobilització i havien advocat per fer una “vaga a la japonesa”, treballant més hores del que és habitual. “No em reconec en aquesta afirmació”, va assegurar amb claredat Rajoy. A Catalunya, el PP ha adoptat la mateixa actitud de respecte i ha donat llibertat als càrrecs i als treballadors de secundar la protesta si ho volen.

Per la seva banda, Ciutadans ha anunciat que participaria en la manifestació del Dia de les Dones a Madrid, però rebutja secundar la vaga pel contingut del manifest -redactat per la plataforma convocant, la Comissió 8 de Març-. L’escrit fa una crítica al “neoliberalisme salvatge” i al “patriarcat”. Aquest rebuig al “capitalisme” és el que ha allunyat la formació de la mobilització, segons va explicar ahir la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, en una entrevista a TVE. Arrimadas va fer una crida, doncs, a treballar per allò que “uneix” totes les dones: “Lluitar per la igualtat i exigir al govern mesures necessàries per aconseguir-la”.

La resta de partits s’organitzen

En canvi, la resta de formacions polítiques a Catalunya han optat per reivindicar la vaga feminista, la primera de 24 hores que es fa a l’Estat. “És una eina útil i necessària per visibilitzar que aquesta societat la portem homes i dones”, va explicar a l’ARA la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madaula. En el mateix sentit es va expressar en roda de premsa la diputada d’ERC Jenn Díaz: “El feminisme és una més de les lluites compartides de la societat republicana que volem”. Les dues formacions van fer seva, doncs, la mobilització, i van anunciar que assistirien a la manifestació. No obstant això, mentre que a JxCat només faran vaga les dones, a ERC els homes tampoc aniran a treballar -incloent-hi els diputats del Parlament, el Congrés i el Senat-. I els locals de la formació estaran tancats: “No és una lluita només de dones, és una lluita per la igualtat”, va insistir Díaz.

Per la seva banda, els comuns i la CUP han trobat una fórmula intermèdia: les dones faran vaga i els homes s’encarregaran d’“assumir el que calgui” perquè les dones puguin participar en les mobilitzacions. Per exemple, els comuns organitzaran un “espai de cures” en què els homes es faran càrrec dels fills de les treballadores.

L’aturada parcial del PSC

Mentre que la vaga feminista internacional dura 24 hores, tant UGT com CCOO han optat per formalitzar només aturades parcials de dues hores (al matí i a la tarda). El PSC s’ha sumat a aquesta convocatòria i farà una aturada a les 11.00 davant la seu del partit. Representants de la formació assistiran també a la concentració de la plaça Sant Jaume convocada pels sindicats majoritaris, així com a la manifestació de la tarda.