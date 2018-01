El PSC anuncia que no donarà suport als pressupostos de Barcelona i denuncia un pacte de Colau amb els independentistes

El PSC ha anunciat aquest diumenge que no recolzarà els pròxims pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i ha denunciat, igual que ho ha fet Cs, que l'alcaldessa Ada Colau planeja aconseguir els vots dels independentistes a la ciutat a canvi del suport dels comuns en el ple del Parlament.

El president del grup del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet públic el rebuig de la seva formació a aprovar els comptes de la capital catalana durant la visita que ha realitzat a la festa dels Tres Tombs de Sant Andreu.

"No donarem suport als pressupostos del consistori perquè Ada Colau ha incomplert la primera condició que li vam plantejar i que era que no pugés el preu del transport públic a la ciutat", ha assegurat Collboni en declaracions als periodistes.

Segons el seu parer, Colau "hagués pogut evitar la pujada" però "ha optat per portar-la a terme sense donar explicacions".

Collboni també ha retret a l'alcaldessa l'absència de voluntat de diàleg i ha denunciat que persegueixi buscar el suport de les formacions independentistes als comptes del consistori a canvi del suport dels comuns al Parlament.

"Els pressupostos de Barcelona no poden ser un cromo a canviar pel suport dels comuns al Parlament", ha subratllat.

En la mateixa línia, la presidenta del grup municipal de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, ha assegurat que "els comuns i els independentistes fan un canvi de cromos entre els pressupostos municipals i la composició de la Mesa del Parlament".

Mejías, que també ha visitat la festa dels Tres Tombs, ha afirmat que el suposat canvi de cromos és també un "pagament de favors" per "la campanya dels comuns a favor de la DUI".

Durant la seva visita a Sant Andreu, el president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha rebutjat, de la seva banda, que existeixi aquest canvi de cromos.

"Aquí no hi ha cromos, no intercanviem res de res. El que hi ha és una voluntat d'estendre la mà en l'àmbit institucional per afavorir l'estabilitat de la ciutat", ha dit.

En aquesta línia, ha subratllat que "Barcelona es mereix uns bons pressupostos" i ha demanat a Colau que negociï amb determinació.