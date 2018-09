Tensió per la participació de dones a la desfilada de l'Alarde d'Hondarribia

La festa tradicional de l'Alarde, al municipi d'Hondarribia, a Guipúscoa, ha estat marcada per la tensió que ha aixecat la presència d'una companyia mixta durant la desfilada on històricament només havien participat els homes. En un ambient de rebuig, amb pancartes i xiulets de protesta, els partidaris de l'Alarde tradicional han rebutjat la presència de dones com a soldats.

La companyia Jaizkibel, l'única que ha incorporat dones que desfilen com a soldats en una festa en què només se'ls permetia històricament ser-hi com a cantineres, ha estat rebuda amb escridassades i una forta xiulada per part del públic partidari de la festa tradicional. Entre els qui protestaven, la majoria eren dones que portaven plàstics negres i pancartes reivindicant l'Alarde "de sempre", segons l'agència Efe.

El grup mixt ha avançat pel centre d'Hondarribia escortat per agents de l'Ertzaintza. Els seus membres han rebut el suport del diputat de Cultura, Turisme i Esports de Guipúscoa, Denis Itxaso, que aquesta setmana va fer una crida perquè el públic no mostrés pancartes a la companyia Jaizkibel, una petició que no ha estat atesa. També han donat suport als participants del grup la directora de l'Institut Basc de la Dona - Emakunde, Izaskun Landaida, una delegació d'EH Bildu, i parlamentaris de Podem i IU.

Quan el grup mixt ha marxat de la part vella del municipi, el públic ha retirat les pancartes i ha esperat que a les nou del matí tocades comencés oficialment l'Alarde d'Hondarribia en el qual desfilen 5.000 persones de 20 companyies, cadascuna amb la seva cantinera. La tradició de la festa diu que així es ret homenatge a la Mare de Déu de Guadalupe per la seva ajuda durant el setge a la ciutat per part de les tropes franceses el 1638. Tant la desfilada oficial com una segona marxa del grup Jaizkibel que reivindica la participació de dones es repetiran aquesta tarda.