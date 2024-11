Cotxes flotant, trens interromputs i col·lapse al Prat: les incidències de la pluja a Catalunya

BarcelonaCaos en la mobilitat catalana arran de les pluges torrencials que des de primera hora del matí afecten bona part del territori. L'alerta que ahir a la mitjanit ja va provocar restriccions a nou comarques de Tarragona s'ha estès aquest matí ràpidament, igual que la pluja, que ha inundat autovies, carrers i vies de tren al seu pas pel Baix Llobregat i ha provocat greus incidències a la C-32, a Rodalies i a l'aeroport del Prat.

I al mateix temps que la tempesta, també s'han estès, en aquest cas als telèfons mòbils, les alarmes de Protecció Civil. Han començat advertint els veïns i veïnes del Baix Llobregat i durant el matí els avisos han sonat també al Garraf, el Barcelonès, el Vallès i la Selva. La previsió, les restriccions i les alarmes han aconseguit minimitzar els danys, sobretot personals, però tot i això, els Bombers de la Generalitat han rebut més d'un miler de trucades i s'han hagut d'efectuar alguns rescats puntuals de persones a Tarragona. Aquest és un resum de les afectacions que ha provocat fins al migdia la DANA a Catalunya:

Carreteres impracticables

Al voltant de les 10 del matí la situació ha començat a desbordar-se a la xarxa viària catalana. La circulació en aquest primer dia laborable després del pont de Tots Sants ha quedat molt compromesa pel temporal. Les pluges han provocat esllavissaments a l'A-27 a l'altura de Valls, restriccions a moltes vies, com l'AP-7 a la Pobla de Montornès - Altafulla i cap al sud -amb desviaments per la sortida 32- i una allau d'inundacions que també han provocat talls durant tot el matí i migdia. Entre els més importants s'ha registrat el de la C-32 a Castelldefels - Sant Boi, que ha quedat convertida, durant hores, en un riu impracticable tot i que no s'hi han produït danys personals.

Imatges de la DANA a la C-32

Les restriccions també han afectat els autobusos del pla alternatiu que Renfe havia organitzat per compensar el tall per obres a Roda de Berà. I a la zona del Baix Llobregat, entre Gavà i Castelldefels, també s'han produït diverses inundacions de baixos i de passos soterrats, també sense afectacions personals. Segons el servei català de Trànsit (SCT), pràcticament tots els talls viaris han quedat resolts al voltant de les 14h del migidia. Tot i això, el Govern recomana fer servir l'AP-7 en lloc d'altres vies per desplaçaments imprescindibles. "Aguanta bé la pluja", ha dit el director del SCT, Ramon Lamiel.

La circulació ferroviària, tallada

I si moure's per carretera era complicat, fer-ho en tren ha estat directament impossible. Els talls han començat tímidament a mesura que avançaven les pluges, però des de les 10.40 h Renfe ha suspès completament tota la circulació de trens al nucli de Rodalies de Catalunya (Rodalies i Regionals). L'única excepció ha estat la línia RL3 (Lleida-Cervera). A les 15h de la tarda, quan les pluges han amainat, Adif i Renfe han "començat a explorar les línies suspeses" per comprovar si s'han vist afectades pels aiguats. "Un cop es vagin comprovant les instal·lacions, es podrà recuperar de forma progressiva el servei", han explicat en un comunicat.

Al migdia, Renfe també s'ha vist obligada a aturar durant uns minuts els trens d'alta velocitat des de Barcelona perquè al túnel del Prat l'aigua arribava fins "al damunt del carril", segons ha detallat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente. Poc després, a les 13.30h l'operadora ja ha assegurat que els treballadors han pogut reobrir una de les vies i el pas de combois ha recuperat a poc a poc les freqüències.

Col·lapse a l'aeroport del Prat

Una altra de les infraestructures que s'han vist fortament afectades pel temporal és l'aeroport del Prat. Tant en l'àmbit operatiu, dels vols, com pel que fa a goteres i inundacions a dins de les instal·lacions i també a la pista.

Imatges de l'arribada de la DANA a l'aeroport

Les pistes de l'aeroport del Prat inundades

De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha explicat que en aquest punt, al recinte del Prat, s'han acumulat fins a 150 litres per metre quadrat en "només quatre hores". El ministre Puente ha anunciat que s'ha constituït un comitè de crisi per fer el seguiment de la repercussió del temporal en aquesta infraestructura.

A hores d'ara encara hi ha nombrosos endarreriments acumulats des de primera hora del matí, quan una cinquantena de vols s'han vist obligats a esperar, sobretot els que tenien com a destí altres punts de la Península. El col·lapse pel temporal també ha fet que, com a mínim, disset vols s'hagin hagut de desviar a altres aeroports per garantir la seguretat. Almenys dos d'aquests trajectes s'han dirigit a l'aeroport Girona-Costa Brava, segons l'aplicació oficial d'Aena.

Dues famílies rescatades i una persona evacuada en barca

Pel que fa a danys personals, el departament d'Interior ha explicat que els Bombers de la Generalitat han rescatat dues famílies atrapades durant les inundacions a la zona del Baix Gaià, al Tarragonès. Una d'elles es trobava a casa amb dos nadons i tots es troben bé, segons ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el cap del cos, David Borrell. A la zona de la Mora s'han produït inundacions de fins a un metre i mig d'altura en algunes cases. A més, una persona que necessitava tractament mèdic ha estat evacuada en barca i atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques. En total, en aquesta zona hi ha hagut unes 200 intervencions.