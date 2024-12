Almenys quatre morts en un accident d'autobús a la Catalunya Nord

BarcelonaAlmenys quatre persones han mort i una trentena més han resultat ferides aquest diumenge a la tarda en un accident d’autobús a Portè, a l'Alta Cerdanya. El vehicle tornava d'Andorra en direcció a l'Hospitalet de Llobregat amb 47 persones a bord. Els primers indicis de la investigació apunten que el vehicle ha impactat contra un penya-segat. Segons les autoritats d'emergències franceses, hi ha 33 ferits, dels quals 7 estan en estat greu. Els afectats han estat traslladats a diferents centres hospitalaris de la zona, entre els quals l'Hospital transfronterer de la Cerdanya, a Puigcerdà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que la majoria dels passatgers eren veïns de l'Hospitalet.

Els Bombers dels Pirineus Orientals han rebut l’avís a les 17 hores que un autobús s’havia accidentat a la carretera 320 a prop de l’estació d’esquí de Portè-Puymorens, a la Catalunya Nord. La hipòtesi amb què treballen els serveis d'emergències és que l'autobús ha xocat contra el penya-segat i ha acabat bolcat sobre la via, fet que ha provocat el tall de la nacional 320. En total hi ha 33 ferits, dels quals 7 estan en estat greu i 26 tenen una afectació "relativa", segons la Prefectura dels Pirineus Orientals. El ministre de Transports francès, François Durovray, ha explicat que l'autobús venia d'Andorra i ha patit l'accident a la Catalunya Nord quan tornava al Principat.

En el sinistre hi han treballat més de 120 efectius dels bombers francesos, provinents dels Pirineus Orientals, l’Arieja i l’Aude, així com efectius dels Bombers d’Andorra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. La Gendarmeria ha activat divuit agents. La carretera 320 ha estat tallada al trànsit per facilitar la resposta dels treballadors del cos d'emergències. Pel que fa a Catalunya, Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i Illa ha assegurat que el govern "està a disposició de les persones afectades i les seves famílies".

L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha explicat que estan seguint amb preocupació l'evolució de l'accident i ha afegit que estan en contacte amb les autoritats franceses a través del departament d'Interior i la consellera, Núria Parlon. També ha reaccionat la presidenta de la regió d’Occitània, Carole Delga, que ha dit estar “profundament tocada per aquest tràgic accident”.

Els pacients greus, a França

El director d'Infermeria i cap de l'operatiu d'emergències de l'Hospital transfronterer de la Cerdanya, Xavier Queralt, ha explicat que els pacients més greus se'ls ha traslladat a centres hospitalaris de França, ja que l'accident ha tingut lloc en territori administratiu francès. L'Hospital de la Cerdanya ha rebut 10 pacients . Entre els passatgers que han derivat a l'hospital hi ha dos menors d'edat, segons ha explicat Queralt en declaracions a Catalunya Informació.

La Prefectura dels Pirineus Orientals ha informat que els hospitals francesos on s'han traslladat els pacients són els centres de Perpinyà, Tolosa i Foix. A més, s'ha habilitat un centre d'acollida per als passatgers il·lesos i s'ha activat una unitat psicològica d'emergències per atendre les víctimes i les seves famílies.