Operació antijihadista a Olot: dos detinguts i un investigat en procés de radicalització

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut dues persones aquest dimarts al matí en un operatiu antijihadista a Olot (Garrotxa). Segons ha pogut saber l'ARA, a part dels dos detinguts hi hauria una tercera persona investigada. Es tracta d'una investigació conjunta dels dos cossos policials tutelada per l'Audiència Nacional de Madrid. Segons les primeres informacions, es tractaria de tres persones en procés de radicalització. Fonts consultades per aquest diari descarten que els detinguts formessin part d'una cèl·lula terrorista i tinguessin la intenció d'atemptar. Més aviat, estaven en un moment més inicial. Entre altres conductes, haurien fet cerques relacionades amb continguts extremistes i els cossos policials han volgut frenar aquest procés de radicalització.

L'operatiu policial ha començat a primera hora del matí, cap a les 8 h, quan diverses furgonetes de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han omplert el centre de la capital de la Garrotxa. L'operatiu s'ha centrat en tres pisos: un al carrer Esglaiers, un altre a Jaume II i el tercer al carrer Fluvià. Els registres d'aquests domicilis s'han allargat pràcticament quatre hores i la policia s'ha acabat emportant detingudes dues persones. La causa, segons fonts policials, està sota secret de sumari i encara no hi ha un balanç oficial de l'operatiu, tot i que fonts consultades per l'ARA confirmen les dues detencions i que hi ha una tercera persona investigada.

L'inici de la guerra entre Israel i Palestina ha provocat que es reforcés el nivell d'alerta antiterrorista, però continua sent el mateix des del 2016: un nivell quatre sobre cinc. El reforç inclou més vigilància de punts estratègics, però també una cerca més activa de possibles persones en procés de radicalització.