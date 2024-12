La ruta que van seguir els excursionistes catalans desapareguts als Pirineus francesos

BarcelonaAquest dijous al matí s'han de reprendre les tasques de recerca dels dos excursionistes catalans que estan desapareguts des de dissabte als Pirineus francesos. Són Txell Fusté, manresana de 52 anys, i Esteve Carbonell, gironellenc de 47. Tots dos tenen una experiència dilatada en fer rutes complexes de muntanya i anaven equipats per a la ruta que preveien fer, però la neu i el vent van assotar la zona dels Pirineus per on caminaven des de feia hores. Van començar a caminar al Pla de les Peyres –on els equips de rescat han trobat el seu cotxe buit, però amb un cadell de gos a l'interior– i volien coronar el massís de Rulhe. Ara bé, el senyal de la seva geolocalització, a què ha pogut accedir l'ARA, i que mostra el camí que van fer els dos excursionistes desapareguts, s'acaba abans d'arribar al cim.

Es tracta de la posició que la família ha aconseguit recuperar i que dilluns passat va aportar als equips de rescat per intentar acotar la recerca. Tot i que la recerca ja fa gairebé tres dies que dura, de moment les tasques de rescat no han tingut èxit, i això que s'han pentinat cinc refugis i cabanes de la zona i diversos punts propers. La distància de la ruta circular, que travessa la vall d'Aston i que és un camí popular entre els excursionistes, era d'uns 14 quilòmetres i la intenció dels catalans era coronar el pic de Rulhe, de gairebé 2.800 metres, el mateix dia. La ruta té més de 1.000 metres de desnivell i es considera de nivell difícil segons les aplicacions de muntanyisme, que calculen que el temps necessari per fer-la és d'unes 10 hores.

La ruta on s'han perdut els excursionistes

Segons la reconstrucció a la qual ha tingut accés la família, es perd el senyal dels dos excursionistes a prop de la tartera del coll de les Calmettes, a uns 2.000 metres d'altitud. Per tant, encara no haurien arribat a coronar el pic. Concretament, els hauria faltat una mica més de dos quilòmetres. Tot i això, no és del tot clar que aquest fos el punt on haurien desaparegut, sinó que és el lloc on es va perdre el senyal del seu mòbil i on, per tant, se'ls va perdre la pista.

Altres excursionistes que han fet aquesta ruta que rodeja diversos estanys la qualifiquen de difícil perquè, "encara que tècnicament no és complicada, es tracta d'una ruta exigent amb tarteres i grans blocs en alguns trams". També descriuen que hi ha alguns trams de grimpada al cim del Pic de Rulhe que "demanen atenció" i algunes pujades "costerudes". Tot plegat fa que sigui recomanable "estar habituat al terreny d'alta muntanya".

El tram més complicat d'aquesta ruta és, precisament, a tocar de la zona on es va perdre el senyal dels excursionistes catalans. És una part de la ruta formada per una tartera de blocs de pedra que va agafant pendent a mesura que s'ascendeix cap a la cresta del Rulhe. Un tram que qualifiquen d'"exigent i dur".

Recerca pels dos cantons de la muntanya

Aquest dijous la brigada de gendarmeria d'alta muntanya s'ha tornat a mobilitzar per cinquè dia consecutiu per intentar trobar els dos excursionistes desapareguts dissabte. Segons informa el cos policial francès, s'està realitzant el reconeixement de rutes de senderisme amb 4 equips d'agents, tres dels quals han estat traslladats amb helicòpter per fer la recerca des de la part superior del cim. A més, s'ha activat una tripulació completa que farà un reconeixement de la zona des de l'aire per intentar localitzar els excursionistes des de l'aire.

Ahir cinc gendarmes els van buscar per la ruta que havien previst fer –fins al massís de Rulhe, a l'Arieja– i cinc més en direcció a Acs, per si es van desorientar pel mal temps. Precisament, la millora de les condicions meteorològiques a la zona també va fer que es pogués enlairar un per primer cop un helicòpter de la gendarmeria.

Dimarts van trobar el cotxe dels desapareguts al Pla de les Peyres, l'últim lloc on es pot accedir en vehicle, i hi van trobar un cadell, que no és de la parella. Fonts familiars apunten que el podrien haver trobat a la muntanya i el podrien haver deixat al cotxe per després portar-lo a una protectora. Els Bombers catalans han tornat a oferir-se per ajudar en les tasques de recerca, però de moment no els han requerit. A hores d'ara els serveis de rescat andorrans estan buscant la parella, per una banda, de la muntanya i els francesos, per l'altra.