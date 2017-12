Banksy a Betlem

B etlem és una de les destinacions turístiques més antigues del món, però aquests dies una de les principals fonts de diners per a la ciutat, el turisme, té moltes limitacions. A Betlem tot és política, fins i tot durant les festes de Nadal, i el conflicte que ha provocat la decisió de Trump de declarar Jerusalem capital d’Israel no hi ajuda. A sobre, per entrar a l’antic poblet on segons la Bíblia van néixer el rei David i Jesús cal passar des de fa temps un control militar on els soldats sovint demanen el passaport. Per passar el control, és a dir, el mur, els pelegrins han de fer cua, tot i que els soldats destinats aquí procuren no crear gaires problemes, sobretot si els viatgers són pelegrins o turistes occidentals. El soldat de guàrdia acostuma a fer una pregunta del tipus “Tot bé?” o “Ets israelià?”, i immediatament et deixa passar amb una indicació de la mà.

La majoria de pelegrins-turistes arriben generalment acompanyats de guies israelians, visiten la Basílica de la Nativitat, i tornen a Jerusalem. D’altres, però, es volen quedar a prop i des del març passat tenen un altre objectiu a visitar: The Walled Off Hotel. Es tracta d’un hotel singular que es publicita dient que és l’hotel “amb pitjors vistes del món”, i és així perquè les seves finestres donen directament al mur. És un edifici no gaire antic, d’inspiració colonial, que ha remodelat completament l’artista britànic Banksy, un dels creadors més misteriosos del món. De fet, ningú coneix la seva identitat, encara que hi ha teories per a tots els gustos. Banksy és un enamorat de Palestina i l’ha visitat diverses vegades per deixar constància del seu geni, sempre crític amb el poder, i aportar amb el seu art el seu gra de sorra al diàleg entre palestins i israelians.

Al mateix mur hi ha dibuixos que l’artista britànic fa clandestinament quan visita Terra Santa. De fet, a alguns centenars de metres de l’hotel, en un costat d’un carrer, hi ha un tros de mur amb un dibuix de Banksy que ja s’està deteriorant a causa de la seva exposició a les condicions meteorològiques. Però, a més, com que les obres de Banksy es cotitzen molt bé al mercat, alguns palestins espavilats han intentat comercialitzar-hi.

540x306 L’entrada de The Walled Off Hotel L’entrada de The Walled Off Hotel

A The Walled Off Hotel es poden trobar habitacions compartides a bon preu i també habitacions realment cares. Des de les seves finestres es veu el mur, però en realitat en aquesta zona del mur les vistes són molt interessants, perquè artistes palestins i d’arreu del món hi venen per deixar-hi una pintada o un dibuix. Tot el que es fa en aquesta zona del mur és de gran qualitat i cada cert temps es neteja perquè altres artistes hi deixin la seva empremta.

L’hotel és l’última novetat de Betlem. Banksy l’ha decorat al seu gust, carregat d’objectes per tot arreu, com càmeres de vídeo israelianes de vigilància tretes del mur, un piano que toca sol o un mico de cartó que dona la benvinguda als visitants a la porta. A més, hi ha un petit museu i una sala d’exposició i venda d’obres d’artistes palestins.

A l’altra banda del mur

No és gaire lluny de la Tomba de Raquel, però queda a l’altre costat del mur que Israel ha construït per separar el territori que vol quedar-se. La idea de Bansky, segons va explicar el març passat en un comunicat quan es va obrir l’hotel, era contribuir a revitalitzar l’economia de la zona atraient el turisme israelià cap a la ciutat. De fet, l’hotel és a prop d’un dels accessos a Betlem i forma part del territori controlat per Israel, cosa que facilita la visita dels israelians que tenen prohibida la visita als territoris controlats per l’Autoritat Palestina. I tot l’entorn està encerclat amb molts nous assentaments de colons jueus que aïllen la població palestina de la resta de Cisjordània.

Allà mateix, prop del control, en un descampat en el camí de Jerusalem a Betlem, Givat Hamatos, estan a punt de començar les obres per construir una nova colònia jueva. Ara, de moment, només hi ha unes quantes caravanes amb colons jueus. “Givat Hamatos és una amenaça per a la comunitat palestina de Jerusalem”, diu Nabil Shaath, dirigent palestí que viu a Ramal·lah i no té autorització per entrar a Jerusalem. “Aviat aquesta zona que ens envolta veurà la construcció d’una nova colònia que després s’unirà a Har Homa. Milers d’habitatges per a colons jueus ompliran totes les terres que ara veiem, fins a arribar a Har Homa”, diu en referència a la colònia que el primer ministre Benjamin Netanyahu va establir als anys noranta a l’altra banda de la carretera que condueix al control militar de Betlem.

540x306 Imatge de la suite del The Walled Off Hotel Imatge de la suite del The Walled Off Hotel

Shaath ha aconseguit passar el control i s’encamina, al mateix temps que els pelegrins-turistes, cap al carrer de l’Estrella, des d’on s’arriba a la plaça del Pessebre. És al cor de Betlem, una ciutat freda a l’hivern que queda 8 quilòmetres al sud de Jerusalem. Històricament, els pelegrins que volien visitar la gruta de la Nativitat venien pel carrer de l’Estrella, que avui està ple de botigues que venen de tot, majoritàriament producció xinesa.

És un carrer estret que en direcció nord puja per unes escales de pedra fins al mercat, una gran festa d’olors i de colors on s’exposa tot tipus de menjar però també tot tipus de vestits, o perfums, or i dolços orientals, potser amb massa sucre per al gust d’un occidental. Per menjar dolços més fins és recomanable baixar del mercat i anar a la pastisseria Al-Qasr, on tot és artesanal.

A l’altra banda del carrer de l’Estrella, passant la plaça del Pessebre, hi ha la famosa Basílica de la Nativitat, i sota l’altar d’aquesta església hi ha la gruta on segons la tradició va néixer Jesús fa dos mil·lennis. És un lloc que cada any visiten pràcticament tots els pelegrins que venen a Terra Santa, i va ser localitzat al segle IV per l’emperadriu Helena, mare de Constantí. És un personatge clau en la història del cristianisme, ja que se la considera la persona que, seguint les indicacions dels cristians nadius, va localitzar els llocs principals relacionats amb la vida de Jesús durant un viatge que va fer a Terra Santa.

L’historiador local Khalil Shokeh diu que hi ha documentació que es remunta precisament al segle IV que testifica que per aquells anys ja hi havia pelegrins que visitaven Betlem regularment. La paraula Betlem significa la casa del pa en hebreu i la casa de la carn en àrab, i el lloc va ser una antiga ciutat cananea.

“Des del segle IV hi ha documentació que prova que a Betlem hi venien pelegrins regularment. Generalment arribaven des de Jerusalem, després de visitar la Tomba de Raquel, venerada per les tres religions”, diu l’historiador. Avui la Tomba de Raquel està ocupada per l’exèrcit israelià i aquests últims dies ha vist freqüents enfrontaments entre manifestants palestins i soldats israelians.

“Aquest Nadal visitaran Betlem uns 30.000 pelegrins i turistes”, diu Anton Salman, el nou alcalde de la ciutat, preocupat per l’efecte que la revifalla del conflicte sempre present pot tenir en aquesta important font d’ingressos a la ciutat. Ell és cristià, requisit decretat per l’Autoritat Palestina, malgrat que des de l’arribada massiva de refugiats musulmans expulsats d’Israel, la majoria de la població és musulmana. L’alcaldia és a la plaça del Pessebre, on destaca l’arbre de Nadal, però els comerços treballen poc, encara que aquests en teoria són els dies amb més feina de tot l’any.

Salman no defalleix i afegeix: “Des de Betlem volem enviar al món un missatge d’esperança, i en especial volem enviar un missatge d’esperança a tots els palestins”. Una esperança que cada any costa més de mantenir.