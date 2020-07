Les vacances silencioses

Des de lluny, Can Palerm gairebé no es veu. Com una línia mimètica del paisatge, es confon amb el llaurat del camp, conviu bé entre garrovers, oliveres i ametllers. Tampoc no destaca davant la pineda que té just a l’esquena. Potser la subratlla tímidament, potser només s’aprofita de les seves ombres. Can Palerm podria haver estat sempre aquí on és, al municipi de Lloret de Vistalegre, en una d’aquestes suaus fondalades entre turonets que se succeeixen al pla de Mallorca i que són de les zones menys conegudes de l’illa. Can Palerm pot semblar una d’aquestes construccions fetes dècades enrere per al ramat o per a les eines de llaurar i la collita. Vista de lluny, es diria que està ben conservada o que, si s’ha reconvertit en habitatge, s’ha fet de manera ben respectuosa.

Però no és així, Can Palerm és una casa de construcció totalment nova, a més de recent, un projecte d’OHLAB, el laboratori d’arquitectura que, amb seu a Palma, Madrid i Nova York, dirigeixen els arquitectes Paloma Hernaiz i Jaume Oliver. És una casa de vacances, tot i que està pensada per viure-hi tot l’any. I és, sobretot, una casa silenciosa i respectuosa perquè, com afirma Jaume Oliver, “s’arrela al territori amb els materials i la tipologia característics de la ruralia mallorquina, sense excedir en cap moment la mesura humana”.

No és, però, un habitatge en el qual s’hi hagi detingut el temps, ni tampoc no és un calc d’una vella casa de camp. El secret del projecte, allò que fa que Can Palerm sigui tan respectuosa amb la tradició i amb el paisatge com aportadora de solucions actuals, el trobem en les paraules del mateix arquitecte: “Amb moviments petits i simples sobre el que podria ser la típica casa pagesa es poden aconseguir resultats eficients i innovadors”.

Un volum central esdevé porxo a l’estiu i sala amb vistes a l’hivern

El mateix emplaçament que es va triar per a la casa, que podia situar-se en qualsevol lloc de la gran parcel·la, respon a una estratègia per ampliar la mirada però sobretot per assolir la màxima sostenibilitat i eficiència energètica. Can Palerm se situa al lloc més alt del terreny, just al punt on s’acaba el camp de llaurar i als peus d’una pineda. Orientada la façana principal a nord, gaudeix d’una panoràmica excepcional de tota la vall, amb la serra de Tramuntana com a teló de fons. Al darrere de la casa, en direcció sud, els pins fan ombra a la casa els mesos d’estiu, alhora que es beneficia del sol de l’hivern. Amb un pressupost ajustat, el fet de resoldre la casa amb una crugia que no supera els sis metres no només la fa molt econòmica sinó que multiplica la seva eficiència. Cada espai està obert al davant i al darrere, cosa que provoca la ventilació creuada i la mirada que travessa la casa. No necessita aire condicionat, la calefacció per a l’hivern és mínima i la recollida de la pluja a través de les teulades a dues aigües garanteix l’abastiment necessari.

Terrassa, porxo, sala

Entre tot, l’element més singular i més atractiu de Can Palerm se situa al bell mig de l’habitatge. El volum central, un espai buit i del tot obert, esdevé un generós porxo per a l’estiu, dona continuïtat a les terrasses de nord i de sud, estableix una relació total entre l’exterior i l’interior de la casa i, gràcies a unes correderes de vidre que s’amaguen totalment dins els murs laterals, és també un estar amb meravelloses vistes en arribar els mesos d’hivern. Aquest espai, OHLAB l’ha concebut com una pèrgola de canyís dins la casa, una pèrgola que s’estén com a voladís cap a les terrasses. Així, estableix un joc ben rendible segons l’època de l’any: quan a l’hivern el sol és més baix, entra de ple dins la sala donant-li l’escalfor necessària. En canvi, a l’estiu, amb el sol més alt, el canyís és el filtre imprescindible que refresca l’estada.

651x1026

Aquesta zona d’estar té un format pensat per convertir l’experiència vital en una mena d’escena de teatre o cinematogràfica, en format cinemascope. Can Palerm, tanmateix, se situa a sobre d’un podi. És el que facilita viure en una sola planta, però també és el que li fa guanyar les millors vistes. Del darrere al davant, també en cadascuna de les habitacions amb els seus banys -amb entrada independent per a cada una-, la situació elevada de la casa acaba o, més ben dit, troba continuïtat en una piscina allargada concebuda com a safareig que vessa cap al camp. És l’espai per a un bany integrat en la natura austera, senzilla, que és, al cap i a la fi, l’esperit que desprèn aquesta casa de vacances que recull el coneixement constructiu tradicional i el millor del saber actual.