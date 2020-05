Petita aproximació a la pasta

Aquest aliment s’ha desenvolupat al llarg de la història en centenars de varietats i formes. Per la textura, la mida o la forma, cadascuna està indicada per a una recepta i una salsa concretes. Aquestes són algunes de les opcions que us proposem –tant envasades com casolanes–, amb les quals podem viatjar a Itàlia des dels fogons

PASTES LLARGUES (PASTA LUNGA)

Amb excepció dels fusilli, aquestes pastes combinen millor amb salses a base d’oli d’oliva i tomàquet que amb salses que tinguin trossos de verdura o carn.

CINTES (FETTUCE)

Absorbeixen i atrauen com cap altre les salses a base de mantega i de crema.

TUBS

Les pastes tubulars combinen bé amb la majoria de salses.

FORMES ESPECIALS

Moltes de les formes especials són ideals per a salses amb trossos de verdura o carn perquè permeten que s’adhereixin als seus nombrosos plecs i cavitats.

PASTES FARCIDES

És important que la quantitat i el tipus de farcit siguin adequat al tipus de pasta.

PASTA PETITA

Es fan servir principalment per a sopa, però algunes serveixen per a altres tipus de receptes. Les formes de molts d’aquests tipus de pasta s’han creat per divertir els nens i ser més atractives, tot i que moltes no presenten gaires diferències de gust o textura.

