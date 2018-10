Pussy power

L a prestigiosa firma Fendi ja ha retirat del mercat una bufanda que va posar a la venda després que es relacionés l’aspecte de l’accessori amb una vulva gegant. La reculada de la marca és la prova que no tenien cap intenció que la bufanda s’assemblés als genitals femenins. A primer cop d’ull semblava una proposta atrevida amb sentit de l’humor. Costa de creure que no ho fessin expressament. Es tracta d’un mocador quadrat de color rosa carn fabricat amb una llana o angorina molt suau. En dos dels costats, formant un angle, hi han afegit una mena de filera de pèl de guineu. Al doblegar la bufanda pel mig, com un triangle, i embolicar-la penjant al voltant del coll, la forma dels plecs rosats i el contorn pelut crea la indiscutible forma d’una vulva gegant al voltant del cap de qui la porta. Això fa encara més colpidora la proposta. Sembla un part. Qui llueix la bufanda treu el cap per la vulva com si observés per primera vegada el món. Una nadó adulta que s’aboca a la realitat des de la immensa clòtxina d’angorina suau.

No és la primera vegada que la moda juga amb la vulva per innovar en complements. El febrer d’aquest any, a la New York Fashion Week, l’estilista sud-coreà Kaimin, famós per haver vestit dones extremades com Lady Gaga i Björk, va presentar les perruques vulva. Es tractava d’una mena de calces peludes de diferents colors que amb suaus plomes cobrien el parrús de les models que desfilaven. El mateix estilista va explicar que s’havia inspirat en una peça molt antiga de la història de la moda. A principis del segle XVII les prostitutes s’afaitaven els genitals per evitar les infestacions de tota mena d’insectes. Aleshores feien servir una peça anomenada merkin que tenia forma de calça peluda i fingia una zona pilosa. Algunes també ho feien servir per tapar les seqüeles físiques de la sífilis. Actualment, aquest tipus de peça encara es fabrica i té una finalitat més decorativa, amb voluntat eròtica, o es fa servir a les pel·lícules per evitar nus integrals tapant les zones genitals amb aquest fals pèl.

L’actriu Kate Winslet va explicar, en una entrevista a la revista Allure, que rodant la pel·lícula The reader l’havien intentat convèncer perquè es posés un merkin ben pelut en les escenes de sexe: “Em vaig deixar créixer el pèl púbic. Però, com deveu saber, després de molts anys depilant-lo amb cera costa que surti com al principi. Em van fabricar un merkin, una perruca, perquè estaven amoïnats pensant que el pèl no em creixeria prou”.

El tabú que plana sobre les vulves ha implicat un desconeixement molt important de l’anatomia ginecològica, fins i tot en les mateixes dones. Tant és així que a Londres s’ha inaugurat el Museu de la Vulva i la BBC ha contribuït a difondre la tasca divulgativa de diversos centres hospitalaris per desacomplexar dones que creien injustificadament que la seva vulva no era normal. Les xifres són alarmants. Al Regne Unit, entre els anys 2015 i 2016, més de dues-centes menors de divuit anys es van sotmetre a una labioplàstia per millorar l’aspecte dels seus genitals. Cent-cinquanta d’aquestes noies eren menors de quinze anys. Als Estats Units, en la mateixa franja d’edat, el 2014 s’ho van fer 222 noies. I el 2016 la xifra ja s’havia incrementat fins a 560. Un augment del 152%.

No sorprèn que Fendi retiri la bufanda vulva del mercat. És el que ha passat al llarg de la història: que s’ha esborrat qualsevol iconografia que la representi, fins al punt que les mateixes dones la rebutgin.