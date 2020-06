Tocar sostre. Cims dels països catalans

Recórrer crestes i fer cims és un dels reptes més atractius per fer turisme a prop de casa aquest estiu. Aquests són alguns dels sostres comarcals de Catalunya i els punts més alts d’Andorra, el País Valencià i les Balears des d’on gaudir de paisatges molt diversos amb les botes posades

El repte 100 cims. Rutes amb bones vistes i per a tots els nivells



L’1 de juliol farà 14 anys que va començar el repte 100 cims, una iniciativa impulsada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que té com a objectiu descobrir el territori a través de l’excursionisme assolint alguns dels cims més representatius i emblemàtics de la geografia de parla catalana. Els cims que proposa la FEEC, que actualment ja són més de 300, tenen tres característiques comunes: ser un cim referenciat, amb un accés que no requereixi obligatòriament material d’escalada i que ofereixi una extensa visió del territori que l’envolta. D’aquesta manera, per superar el repte els excursionistes federats han d’assolir un centenar de cims d’un llistat de 150 que consideren “essencials”. Aquest repte no és només per a les persones més ben preparades sinó que tothom hi té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 3.000 del Pirineu. A Feec.cat/activitats/100-cims es pot consultar aquest llistat que assegura excursions amb bones vistes i per a tots els gustos i nivells.

1. Pica d’Estats / 3.143 m (Pallars Sobirà)

De gran tradició alpinística, és el sostre de Catalunya. Constituïda per tres pics, poc separats l’un de l’altre, la seva carena marca la frontera amb França.

2. Comapedrosa / 2.943 m (Parròquia La Massana. ANDORRA).

És la muntanya més alta d'Andorra.

3. El Carlit / 2.921 m (Alta Cerdanya-Capcir)

Muntanya clàssica i imprescindible per als amants de l’excursionisme d’alta muntanya.

4. Pica del Canigó / 2.785 m (Conflent-Vallespir).

Situada en territori francès, entre el Rosselló, el Conflent i el Vallespir, és una muntanya carregada de simbolisme per a l’excursionisme català, ja que representa la unió dels catalans de banda i banda dels Pirineus, que van ser separats políticament amb el Tractat dels Pirineus.

5. Pic de Costa Cabirolera / 2.604 m Serra del Cadí (Berguedà).

És el cim més alt de la comarca del Berguedà. Tot i que no presenta gaire dificultat, s’ha de superar un desnivell de 1.000 metres i una part de la ruta es fa per camins poc definits i força verticals.

6. Puigmal / 2.913 m (Ripollès).

Per a molts, la pujada al Puigmal és el bateig en el món de l’alta muntanya, ja que la seva ascensió és senzilla si les condicions climàtiques no són gaire adverses.

7. Tossal de les Torretes / 1.676 m Montsec (La Noguera)

Considerat el sostre de la serralada del Montsec, entre la Noguera i el Pallars Jussà, és un cim assequible per a excursionistes novells.

8. Turó de l’Home / 1.712 m (Vallès Oriental).

La muntanya més alta del massís del Montseny és coneguda per l'observatori meteorològic que alberga des de l'any 1932

9. La Mola / 1.104 m Massís St Llorenç de Munt (Vallès Occidental)

L'excursió al sostre del Vallès Occidental és senzilla i permet gaudir, entre altres punts d’interès, de l’església romànica de Sant Llorenç, aixecada dalt del cim l’any 957.

10. Sant Jeroni / 1.236 m Montserrat (L’Anoia-El Bages)

És el cim culminant de la muntanya de Montserrat. Un recorregut d’iniciació, amb un pendent moderat però assequible per a pràcticament tothom.

11. Tibidabo / 512 m (Barcelonès)

Al cim més alt del Barcelonès hi trobem diversos edificis, entre els quals destaca el temple expiatori del Sagrat Cor.

12. Tossal de la Baltasana / 1.203 m Muntanyes de Prades (Baix Camp-la Conca de Barberà)

L’excursió al sostre comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà és una ruta circular perfecta per fer amb nens que s’inicia des del nucli de Prades.

13. Mont Caro / 1.441 m Ports de Tortosa i Beseit

És el centre de les muntanyes del Port. Amb diferents graus de dificultat, és accessible per a tota la família.

14. Alt de les Barraques - Turó Calderón / 1.837 m Serra de Javalambre (País Valencià)

L’Alt de les Barraques, més conegut com a Turó Calderón, és el cim més alt del País Valencià.

15. Puig Major /1.445 m Serra Tramuntana (Mallorca)

El punt més alt de les illes Balears.

La doble pàgina amb la infografia al paper de l' Ara Diumenge