Els anuncis vistos amb ulleres liles

Així sí

KENZO / ‘Kenzo World’

Quan les colònies marquen un ritme diferent

Aquest espot de Kenzo no només és una meravella visual, sinó que és un acte d’empoderament femení en tota regla. Una dona que trenca motlles, que no accepta el seu lloc, que balla com vol i no li preocupa “ser poc femenina” (com si existís una única manera de ser-ho…). Busqueu-lo si no el coneixeu encara!

BILLIE / ‘Project Body Hair’

Quan el pèl no és només alegria sinó una opció vàlida

Malauradament, encara cal anar a fora per trobar campanyes valentes com aquesta: una marca de fulles d’afaitar que mostra pèls -dels de debò, a aixelles i cames de dones- i que ens diu que, si mai decidim afaitar-nos, ells hi seran! “Oooh, quin escàndol! No, per favor, tornem a mostrar dones perfectament depilades, depilant-se! I diguem-los que no poden sortir de casa sense fer-ho!”

CASA TARRADELLAS

Les famílies han canviat, i els rols també

Els anuncis de Casa Tarradellas demostren que no cal fer publicitat amb missatge feminista per contribuir al feminisme: només cal mostrar una realitat quotidiana lliure d’estereotips. I no li estranya a ningú veure una família que canvia de casa per la feina de la mare (“Atureu-la, una dona amb ambició professional!”), ni un pare que cuina i se’n surt prou bé.

AUDI /‘La nina que va escollir conduir’

Ni el rosa és només de nenes, ni el blau només de nens

El Nadal passat, segons el CAC, 9 de cada 10 anuncis infantils tenien estereotips femenins. Vol dir que no ho estem fent bé i que eduquem en el masclisme els més petits. És per això que, tot i que ja té un parell d’anys, aquesta campanya d’Audi és de visionat obligatori. Escriviu cent vegades: “No hi ha joguines de nen i de nena, hi ha joguines infantils!”

Així no

GRAN VIA2 / ‘Jugues?’

El joc de veure dues dones barallant-se per una peça de roba

Entre lluitar perquè es respectin els nostres drets, per combatre la bretxa salarial i perquè no ens magregin el cul al metro, les dones tenim temps i força per barallar-nos per un mocador. Tot està bé si podem comprar-nos coses boniques i, si cal, comportar-nos com unes histèriques.

KLING / Catàleg Primavera 2017

Postures impossibles per fer de les dones el sexe dèbil a la força

El món de la moda és especialista en convertir les dones en objecte decoratiu (què són els talons, sinó un pedestal?). En nom de l’art experimenten amb nosaltres postures estranyes i absurdes com aquesta. I massa sovint ens esclafen a terra, cames obertes, indefenses. Suposo que així podran seguir dient que el que ens passi després és culpa nostra.

MEDIAMARKT

Targeta vermella al masclisme i expulsió directa

No sé com s’ho fa el futbol que sempre aconsegueix treure el pitjor de la gent. En un estadi sembla que tots els insults estan permesos -especialment els racistes i els masclistes- però és que el joc brut al final també arriba al carrer. En aquest cas, en forma de brometa fàcil i barroera que, malauradament, molts encara riuen.