La bicicleta, un èxit rodat

El 3 de juny es commemora el dia mundial d’aquest vehicle. Sostenible, versàtil i assequible, ha anat guanyant adeptes al llarg dels seus dos segles d’història i s’ha anat modernitzant. L’Organització Mundial de la Salut en recomana l’ús durant la pandèmia i s’ha convertit en el mitjà de transport més segur i pràctic per evitar contagis a les grans ciutats.

DOS SEGLES SOBRE DUES RODES

651x1071

BICICLETES PER A TOTS ELS GUSTOS

Actualment, el mercat ofereix desenes de bicicletes diferents i es poden classificar de mil i una maneres. Aquests són alguns dels models més populars que s'adapten a diversos usos i necessitats:

540x338

DE PASSEIG

Manillar alt, amb les rodes molt grans i el centre de masses molt baix. Solen anar equipades amb llums dinamo, parafangs i portaequipatges.

Ús: Per a recorreguts curts en entorns urbans.

Tipus: Hi ha bicicletes de passeig de tota mena. Regulables en altura, i moltes inclouen canvis de marxes.

Preu: A partir de 200 €

540x378

PLEGABLES URBANES

Incorporen frontisses al quadre i manillar, les quals permeten doblegar-les i deixar-les en una grandària més compacta. La gran majoria utilitzen rodes petites i tenen un plat amb més dents per poder obtenir resultats semblants als de les bicicletes normals.

Ús: Per a distàncies curtes i sense grans desnivells. Ideals per combinar amb el transport públic.

Tipus: Tot i que les més comunes són les urbanes, també hi ha bicicletes plegables més esportives, híbrides o de muntanya.

Preu: A partir de 350 €

540x340

FIXIE

Estan equipades amb una sola velocitat, per la qual cosa requereixen molt menys manteniment que altres bicicletes. Utilitzen un pinyó fix. Canvia la forma de frenar, ja que es realitza travant els pedals.

Ús: Ideals per a asfalt sense desnivell.

Tipus: Convertides en una icona del ciclisme urbà, la majoria de models es poden personalitzar.

Preu: A partir de 200 €

540x331

CRUISER

El quadre és ample i sòlid i sovint amb doble tub superior. Les rodes també són més amples que en una bici de passeig. Alguns models estan inspirats en el disseny de les motos i per aquest motiu aquest tipus de bicicletes van rebre el sobrenom de motobikes.

Ús: En els seus inicis eren utilitzades pels surfistes per anar a la platja. Són perfectes per a passejos curts.

Tipus: Hi ha bicicletes cruiser de totes les mides.

Preu: A partir de 400 €

540x353

ELÈCTRIQUES URBANES

Bicicletes a les quals se’ls hi ha acoblat un motor elèctric. L’energia és subministrada per una bateria que es recarrega a la xarxa elèctrica. La seva autonomia sol oscil·larentre els 25 i els 50 km. Per llei, el motor d’assistència a la pedalada només actua quan la velocitat és inferior als 25 km/h.

Ús: Per a trajectes llargs amb desnivell en entorns urbans.

Tipus: Tot i que les urbanes són les més comunes,també hi ha bicicletes elèctriques híbrides o de muntanya.

Preu: A partir de 800 €

540x325

DE MUNTANYA

Estan dissenyades per fer ciclisme “fora de ruta”, per la qual cosa són bastant resistents. Estan equipades amb llantes amples amb dibuixos marcats per millorar l’adherència. Normalment tenen el manillar recte o de doble alçada.

Ús: Dissenyades per circular fora de les carreteres asfaltades, per la muntanya o camp a través.

Tipus: Es poden trobar sense suspensió (rígides), amb suspensió davantera o amb doble suspensió, depenent de la seva especialitat: cros, enduro, descens, forapista.

Preu: A partir de 250 €

540x350

DE CARRETERA

Lleugeres, amb les rodes molt fines i el manillar invertit per aconseguir una posició més aerodinàmica.

Ús: Ideals per a rutes llargues en terreny regular. Són bicicletes indicades per fer ciclisme esportiu a la carretera. Per fer-la servir a la ciutat cal canviar-li els pneumàtics per uns de més gruixuts.

Tipus: Les més polivalents són les escaladores (o convencionals). També hi ha bicicletes de carretera endurance, aero i contrarellotge.

Preu: A partir de 700 €

540x354

DE PISTA

Són màquines ultralleugeres, amb pneumàtics estrets i que no tenen frens ni canvis de marxa, ja que són de pinyó fix, de manera que les bieles no deixen de rodar fins que la bicicleta s’atura i es frena aplicant menor pressió en el pedaleig.

Ús: Concebudes per practicar ciclisme en pista, modalitat de ciclisme en la qual les curses es disputen en un velòdrom.

Tipus: La majoria de models més actuals són de competició.

Preu: A partir de 500 €

LA BICICLETA A CATALUNYA, EN XIFRES

651x633

La doble pàgina amb la infografia al paper de l' Ara Diumenge