El llegat de Shere Hite

S egons Sigmund Freud les dones només podien experimentar el veritable plaer sexual mitjançant la penetració masculina. La ciència mèdica va acceptar aquesta teoria fal·locèntrica i combatre-la va resultar més traumàtic del que ens podríem imaginar. Els estralls de la pandèmia van eclipsar aquest 2020 la mort de Shere Hite, la sexòloga que va ser pionera en la investigació de l’orgasme femení. Hite va néixer a Missouri el 1942, es va llicenciar en història, va fer un màster en música clàssica i després es va dedicar fugaçment a fer de model publicitària per guanyar diners. L’experiència no li va resultar gratificant. La van contractar per fer un anunci de televisió de les màquines d’escriure Olivetti. Aleshores eren molt populars les models que feien d’Olivetti Girls. Va tenir un disgust quan va descobrir que l’eslògan que acompanyava la seva fotografia deia: “La màquina d’escriure és tan intel·ligent que ella no cal que ho sigui”. La National Organization for Women va protestar contra aquella campanya davant l’edifici de la marca a Nova York i ella mateixa va decidir unir-s’hi, integrant-se en un moviment feminista que li canviaria la vida. Per iniciativa pròpia va crear un qüestionari de cinquanta-vuit preguntes sobre sexualitat femenina i el va fer imprimir en fullets de colors. El 1972 en va distribuir més de cinc mil a través de revistes, centres universitaris, esglésies, associacions feministes i tota mena de llocs freqüentats per dones de qualsevol edat. Les respostes se li havien d’enviar per correu i Hite en va rebre tres mil cinc-centes. Hi havia dones que l’havien contestat en secret, d’altres que omplien desenes de pàgines explicant amb detall les seves experiències. Hite va treballar cinc anys en l’estudi d’aquelles respostes sobrevivint amb un sou insignificant i finalment va publicar L’informe Hite: estudi de la sexualitat femenina el 1976, un llibre que suposaria una revolució sexual i del qual en vendria més de quaranta-vuit milions d’exemplars arreu del món. Hite parlava de masturbació femenina, de la importància de l’orgasme clitorià i de com les dones portaven anys fingint orgasmes perquè era el que s’esperava d’elles. La sexòloga va demostrar que el plaer de les dones no estava subjugat a la participació d’un home, va desmitificar la penetració i va demostrar que l’orgasme femení era molt més que allò que havia estipulat Freud. Shere Hite va trencar molts tabús i llegendes al voltant de la sexualitat femenina i va ajudar moltes dones que havien viscut amb culpabilitat el plaer. El llibre va caure com una bomba en una societat masclista. Es va dir que odiava els homes, va rebre atacs de comunitats científiques i de l’Església. Va ser menyspreada en mitjans de comunicació, va rebre amenaces de mort i va patir assetjaments no només per aquella publicació sinó per les següents que va treure al mercat, també sobre sexualitat masculina. El 1995, farta de les crítiques, les burles i la manca de suport per continuar els seus estudis, va renunciar a la nacionalitat nord-americana i se’n va anar a viure a Anglaterra, on va morir aquest setembre. Tant de bo aquest 2021 fem honor al seu llegat amb tants orgasmes com sigui possible.