En companyia d'animals

La majoria d’estudis fets a Austràlia, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units –països amb gran tradició i experiència sobre els efectes beneficiosos de tenir un animal de companyia– indiquen que les persones que conviuen amb animals tenen més autoestima, menys estrès i més benestar psicològic. No és estrany, doncs, que cada vegada hi hagi més europeus que comparteixin la casa amb gossos, gats, peixos, tortugues i altres menes de mascotes. La identificació de gossos, gats i fures és obligatòria a la majoria de països i es fa mitjançant una implantació d’un sistema electrònic anomenat microxip, que s’utilitza a tota la Unió Europea per relacionar les dades de l’animal amb les del seu propietari en cas de pèrdua. La identificació dels animals de companyia també permet saber que els europeus són més amants dels gats que dels gossos. Segons la Federació Europea de la Indústria de l’Alimentació d’Animals de Companyia (Fediaf), dels 80 milions de famílies que tenen un animal de companyia, un 25% tenen un gat i un 24% un gos. Però a l’estat espanyol la tendència és a l’inversa: un 24% de les cases tenen un gos i un 11% un gat. I la popularitat dels ocells, els petits mamífers, els peixos i els rèptils a casa nostra encara queda lluny d’atrapar la del millor amic de l’home.

651x537

Infografia en paper a l'ARA Diumenge