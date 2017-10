I els nens rebels, què?

L’ editorial Estrella Polar ha publicat un llibre preciós: Contes de bona nit per a nenes rebels. Un cop llegit el títol, si ets home o nen, et demano sisplau que no et sentis exclòs de tot el que vindrà a continuació, perquè us vull incloure a vosaltres com a lectors en potència d’aquest compendi de petites biografies.

El llibre, escrit per Elena Favilli i Francesca Cavallo, recull cent històries de dones extraordinàries. Dones reals que han tingut vides singulars, que no s’han conformat amb el que els imposava el món, que han lluitat contra el poder establert, les lleis i les convencions socials. L’edició està feta amb molta cura: tapa dura, paper de qualitat, una cinta vermella per no perdre el punt i unes il·lustracions en color meravelloses dels retrats de cadascuna de les dones. De la matemàtica Ada Lovelace a l’arquitecta Zaha Hadid. Pel mig, la periodista Anna Politkóvskaia, l’activista Balkissa Chaibou, l’alumna Coy Mathis, la filòsofa Hipàtia, la trombonista Melba Liston, l’espia Nancy Wake, l’exploradora Ruth Harkness i la rapera Sonita Alizadeh entre una centena de dones en total. A cada pàgina, una biografia explicada com un conte curt i un dibuix fet per una il·lustradora diferent. El llibre va néixer del patrocini del micromecenatge en més de setanta països i hi han col·laborat desenes de dones artistes d’arreu del món. Les autores volen reivindicar, a partir d’aquestes històries reals, la confiança que mereixen tenir totes les dones per elles mateixes. Les vides de les cent protagonistes serveixen de mirall per a les lectores, però també ho poden ser per als lectors. La determinació i l’exemple no han de tenir gènere.

El títol, Contes de bona nit per a nenes rebels, pot induir a pensar que el llibre està dirigit exclusivament a dones, fins i tot només a les menors d’edat. Però no és així. No permeteu que els prejudicis d’una societat masclista impedeixin que aquest llibre caigui en mans de nens i homes. La història ja s’ha encarregat prou d’esborrar el paper de les dones en la ciència, la política, la societat, la cultura o l’esport, perquè ara la seva difusió la limitem només a altres dones. Hem d’aconseguir que les generacions més joves de nois entenguin que, durant segles, la dona ha estat víctima de la repressió, que fa anys que juga en inferioritat de condicions, i que rebel·lar-se contra això a moltes els va costar fins i tot la vida.

No deixem que davant d’aquest títol els nens arrufin el nas i pensin que el llibre no és per a ells, “que és per a nenes”. No perpetuem el prejudici. Perquè els nens són els homes del futur i han de ser millors. Són els adults que han de viure convençuts que el que fa referència a les dones també té a veure amb ells. Que en les injustícies que s’han comès i encara es cometen contra les dones, ells també tenen alguna cosa dir-hi. No hem de deixar que les històries de dones ens les expliquem entre nosaltres. S’ha d’entendre que el progrés que han aconseguit arreu del món les dones i les nenes rebels ens ha afavorit a tots.

Sisplau, pares i mares, eduqueu nenes rebels però també nens rebels. Nens que no vulguin encasellar-se en els patrons caducs de la masculinitat. Nens que no creguin que hi ha àmbits, històries i compromisos que només són per a nenes. Nens que aprenguin ara que a les nenes rebels se’ls ha de fer costat i no anar-hi en contra.