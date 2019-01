N etflix ha estrenat Bird box, traduït al castellà com A ciegas, un thriller postapocalíptic en què una mena de forces sobrenaturals han arrasat la població: qui les mira sent l’impuls de suïcidar-se. La protagonista, interpretada per Sandra Bullock, intenta travessar un bosc i creuar un riu amb els seus dos fills escapant-se d’aquests monstres terribles amb els ulls tapats (els seus i, lògicament, els de les criatures), de tal manera que la fugida és dramàtica, caòtica i erràtica avançant a les palpentes.

En una setmana el drama s’ha convertit en tragicomèdia. Alguns espectadors s’han pres la idea com un repte i han començat a gravar-se amb els mòbils caminant amb una bena als ulls, amb l’agreujant que molts ho fan amb els seus fills, parodiant les circumstàncies de la protagonista de la pel·lícula. El fenomen s’ha fet viral i s’ha batejat com a Bird box challenge. Si al principi semblava que el furor per anar amb un mocador als ulls fent tentines podia servir de promoció de la pel·lícula, al final ha hagut de ser la mateixa Netflix la que ha demanat a través de les xarxes socials que la gent no prengui mal intentant imitar Sandra Bullock. Massa tard. L’advertència s’ha convertit en un reclam encara més potent del Bird box challenge. A YouTube i a les xarxes corren centenars de vídeos de persones amb els ulls tapats intentant comprar-se uns pantalons en algun centre comercial, corrent pel carrer i topant amb fanals, fotent-se de cap pel jardí i, en el deliri extrem, oferint la versió Bird box challenge for dogs, en què tapen els ulls de l’animal i deixen que la pobra bèstia es desorienti per una sala d’estar.

Un dels més vistos és el d’un pare que accepta el repte i amb els seus dos fills agafats de la mà, com a la pel·lícula, corre pel menjador de casa i estampa el bebè de poc més d’un any contra la paret. El youtuber Jake Paul, un dels més famosos del món, fins i tot es va arriscar a creuar una carretera amb trànsit intens amb els ulls tapats. YouTube ha retirat un vídeo seu on conduïa amb un copilot al costat i tots dos duien una banda negra que els anul·lava la visibilitat.

L’informatiu de la cadena CBC va intentar capgirar el repte entrevistant un home invident perquè valorés el fenomen i comentés si li semblava ofensiu. Dave Brown va dir que no ho trobava ofensiu. Brown considera que la curiositat natural és humana i que tots volem provar, en algun moment, com seria viure d’una manera diferent. Tots hem intentat escriure amb la mà que no és la dominant, o ens hem tapat els ulls o, si n’hem tingut ocasió, hem volgut saber com era desplaçar-se per la ciutat amb una cadira de rodes. Fins i tot són exercicis útils per crear empatia amb les persones que conviuen amb alguna discapacitat. D’altra banda, ho considera insensible en el sentit que banalitza la veritable angoixa que passen les persones de visibilitat reduïda o nul·la quan se senten desorientades o sense un sistema de guia. Convertir en humorística una ansietat tan gran creu que distorsiona la realitat de les persones invidents.

L’animalada és un retrat al·legòric del moment en què estem vivint. En el món dels cecs, tenim el Bird box challenge. Davant de fenòmens virals d’aquestes característiques, potser el millor és esperar que la selecció natural de l’espècie segueixi el seu curs.