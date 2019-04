El que diu la rosa

El llenguatge de les flors, que també s’ha anomenat floriografia, va ser un mitjà de comunicació en l’època victoriana, en què flors i arranjaments florals s’usaven per enviar missatges codificats o per expressar sentiments de forma privada i discreta. Molts dels significats d’aquest llenguatge s’han anat perdent amb el temps, però d’altres han perdurat Per exemple, les roses vermelles impliquen apassionament i amor romàntic i les roses grogues són un símbol d’amistat o devoció. I és que la rosa té una idioma més ampli i complex que qualsevol altra flor. El significat més evident de regalar una rosa és traslladar un «T’estimo», però en funció del color i de la forma estem enviant molts altres missatges. Però, ¿realment el comprador coneix aquest significat quan tria una rosa per regalar? Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, explica que per Sant Jordi la gent no para massa a pensar què vol dir el color de la rosa que regala: «La rosa de Sant Jordi és la vermella i, com a molt, notem que se’n compren de color rosa quan es volen regalar a noies menors d’edat», diu. És a dir, que això de coneixe’n el significat queda enquadrat més aviat per a curiosos que durant l’any volen fer un regal significatiu i que aleshores sí que pregunten quin color han de triar segons les seves intencions.

Les roses vermelles són el símbol per excel·lència de l’amor, dels enamorats, de la passió, del foc, però també simbolitzen l’admiració i el respecte. Per què els enamorats es regalen roses vermelles? Si bé existeixen diferents mites i teories, la majoria relacionats amb Venus, en podem destacar un que ens porta a la Roma de l’emperador Claudi III, que havia prohibit als joves guerrers casar-se perquè creia que si no tenien vincles familiars s’allistarien al seu exèrcit amb més facilitat. Malgrat això, un sacerdot, Valentí, fervent defensor de l’amor i el matrimoni, casava en secret les joves parelles que acudien a ell. Quan l’emperador ho va saber, el va empresonar i condemnar a mort. Mentre esperava la seva sentència, Valentí es va enamorar de la filla del carceller, a la qual abans de morir va declarar el seu amor amb una nota i una rosa vermella. Des de llavors l’amor veritable està encarnat en una rosa vermella. Així doncs, les roses vermelles estan reservades per a la parella o la persona que ocupa el nostre cor. A més d’amor, les roses vermelles també representen la passió.

Harmonia, confiança, afecte. Les roses blaves simbolitzen el color del cel i transmeten sentiments relaxants. Regalar roses blaves ajuda a rebaixar la tensió i a crear un ambient de pau i harmonia, alhora que transmet un sentiment de fidelitat i confiança. És una varietat relativament recent -de fet, les que hi ha són tintades-, i segons algunes interpretacions simbolitza que els somnis impossibles es poden arribar a assolir.

Les roses taronges representen l’alegria i la felicitat o la satisfacció per l’èxit aconseguit, de manera que pot ser un bon regal per enviar missatges de suport o agraïment. A més, les roses de color taronja envien també missatges de passió però amb una certa preocupació.

La rosa rosa és la que expressa més diversitat de sentiments. Es poden regalar roses roses per lloar la simpatia i la franquesa, i simbolitzen l’absència de maldat, de doble intenció. Manifesten estima, cordialitat, actitud positiva i bellesa. La intensitat d’aquests sentiments variarà en funció de la intensitat de la coloració de la rosa. Com més intens sigui el color, més intensos seran els sentiments expressats.

La rosa blanca simbolitza la puresa i la innocència. Acostuma a ser la flor més escollida per les núvies per a la confecció dels seus rams. El color blanc simbolitza perpetuïtat, una cosa que durarà tota la vida. Les roses blanques, igual que les vermelles, estan relacionades amb l’amor, però des d’una perspectiva molt més casta i pura. Quan un familiar o un amic proper està malalt, enviant-li un ram de roses blanques se li està dient que es desitja la seva ràpida recuperació. Però les roses blanques també són una bona elecció per als funerals, perquè simbolitzen l’esperança, la puresa i la promesa al cel.

El groc és el color de l’amistat, de l’adolescència, i la rosa groga és la flor idònia per celebrar festes i aniversaris. Però cal anar amb compte, perquè també és el color dels supersticiosos. Si la persona que et regala roses grogues no és una persona propera, pot ser que amagui una segona intenció. Últimament, arran del moment polític que es viu a Catalunya, també s’ha convertit en un color reivindicatiu per Sant Jordi.