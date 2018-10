El que diuen els teus pits

U na preadolescent em demana si pot utilitzar els meus pits per respondre a un test de personalitat. Com que no acabo d’entendre la petició, demano més informació. Una web de notícies per a adolescents ha publicat un test on et proposa que cliquis sobre la imatge dels pits que s’assemblin més als teus i et dirà les característiques de la teva personalitat. La preadolescent vol fer servir els meus pits, prèvia autorització, per raons lògiques de desenvolupament. Tot i les meves reticències (“Només és un joc!”, em diu) ho accepto per demostrar-li que allò és una tonteria sexista.

Després d’uns quants dubtes decideix clicar sobre un dels (només) sis dibuixos de pits. A continuació es desplega la solució: “Els teus amics i amigues saben que poden comptar amb tu. Ets la consellera oficial. Qui millor escolta els problemes dels altres i sempre troba la manera d’empatitzar amb ells. Això et fa, a ulls dels altres, una persona generosa i molt amable”. La preadolescent considera que la fiabilitat del test és boníssima perquè troba que la descripció s’ajusta molt a la meva personalitat. Aleshores li demano que cliqui qualsevol altra imatge dels pits perquè vegi que el dictamen també li semblarà encertat, perquè en aquesta farsa dels tests de personalitat sempre fan textos en què tothom es vulgui sentir reflectit. Clica sobre uns altres pits i apareix una nova exposició: “Ets una persona molt intuïtiva però també molt sensible. Moltes vegades dones massa voltes a les coses que et preocupen i això et pot fer sentir angoixa en alguns moments. Quan no estàs en un entorn que coneixes pot semblar que siguis una persona tímida, però t’adaptes ràpidament”. I així anem clicant sobre tot el mamellam possible per veure quins trets de la personalitat hi ha algú que considera que tenen a veure amb la forma de les tetes. A la que correspon a uns pits gegants amb un mugró enorme que mira cap avall hi diu: “Vius la vida amb una intensitat bestial. T’agraden les sorpreses i les aventures. Quan estimes, ho fas amb tot el cor, i això t’ha portat algun desengany”. Segons l’autor del test, uns pits minúsculs de mugró ovalat i petit impliquen creativitat: “Creativitat i alegria és el que millor et defineix. Ets molt oberta amb la gent i, al mateix temps, tens una ment creativa. T’agrada la música i sobretot una bona conversa amb algú que t’inspiri confiança”.

Al llarg de la vida, i amb moltes hores acumulades en sales d’espera de tota mena de consultes i amb gran varietat de revistes, de tests de personalitat com aquest n’he vist a cabassos. Sempre vinculats a l’àmbit femení: la forma dels nostres pits, la forma dels nostres llavis o la forma dels nostres cossos sembla ser que determinaria la nostra personalitat. O això ens volen fer creure. Per descomptat “només és un joc”, però és un joc que s’aplica a les dones. Encara no he trobat mai en cap revista un test que convidi els homes a buscar la forma del seu penis entre un seguit de croquis i, aleshores, comprovar quin tarannà li ha determinat la seva trompa.

Que a aquestes altures de la vida, en una web per a adolescents d’un diari digital, es convidi les nenes a clicar sobre uns pits per veure quin caràcter tenen és tan decebedor com ranci. Em pregunto si la personalitat de l’editor que ho tolera deu venir determinada per la forma dels seus sants collons.