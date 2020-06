La sagnia dels boscos verges

El món va perdre un camp de futbol de bosc primari tropical cada sis segons al llarg del 2019. Un bosc verge de valor incalculable per a la biodiversitat del planeta que costa molt de regenerar. Però no va ser l’única pèrdua: en total, 24,2 milions d’hectàrees d’arbres van desaparèixer al món l’any passat.

El món va perdre 24,2 milions d’hectàrees (Mha) de bosc el 2019: l’equivalent a tot el Regne Unit en només un any. D’aquest total, 11,9 Mha es van perdre als tròpics. A més, una tercera part d’aquestes, 3,8 Mha (una mica més que la superfície de tot Catalunya), era bosc primari tropical, considerat un focus de biodiversitat inestimable. Segons les dades de Global Forest Watch i World Resources Institute (WRI), això equival a haver perdut un camp de futbol de bosc primari cada 6 segons. Amb ajuda dels satèl·lits, les dues organitzacions calculen anualment la pèrdua de cobertura arbòria global, ja sigui per desforestació o per incendis espontanis i altres causes, com ciclons. En el seu mapa condensen la pèrdua de bosc acumulada des del 2001 fins al 2019 i també el guany (fins al 2012), que és significatiu, però que sovint és lluny dels tròpics. “A la majoria d’Europa s’està gua- nyant bosc”, diu l’ecòloga del CREAF Andrea Duane, que apun- ta que, de fet, la pèrdua de bosc europeu és sobretot “gestió forestal controlada”. Però, en canvi, el bosc primari tropical “té molt poca capacitat de recuperació”, destaca.

Malgrat els devastadors incendis que vam veure el 2019 al Brasil i a Austràlia (que va registrar el seu rècord de pèrdua de bosc del segle), no va ser l’any en què més arbres s’han perdut d’aquest segle, tampoc de bosc primari, però queda entre els quatre primers, tots registrats en els últims quatre anys, preci- sament. Rússia és el país que més bosc va perdre, seguit del Brasil. Però pel que fa al bosc primari tropical, l’Amazònia bra- silera és la que cada any en perd més superfície. L’Agenda 2030 de l’ONU marca el 2020 com l’any en què cal aturar la desforestació. Però les dades deixen clar que anem bastant desencaminats.

Font: Global Forest Watch i World Resources Institute