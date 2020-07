"Què esperen que facin els joves?": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Caro Astudillo, tuitaire





2. Anna, tuitaire





3. Paola Lo Cascio, historiadora i politòloga





4. Pere Torres, director general de l’ATM





5. Beni, tuitaire





6. Maria Tadeo, periodista



The French left is trashing the European summit deal. The Spanish left is loving it. One is in government, the other one isnt. And that tells you all you need to know about politics.