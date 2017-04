Un CD amb cançons per recordar Josep Palau i Fabre, amb l'ARA

La discogràfica Picap commemora el centenari del poeta Josep Palau i Fabre amb un disc que aplega 18 cançons compostes a partir de poemes seus. El CD es podrà aconseguir amb l'ARA el dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril per 9,95 euros.

La selecció inclou diferents adaptacions de poemes de Palau i Fabre, algunes d'històriques i quatre de noves musicades expressament per aquest disc pel compositor Toni Xuclà i interpretades per Ramon Mirabet (el poema 'Salvador Dalí'), Gemma Humet ('La dona'), el grup Menaix a Truà ('L'impossible') i el líder del grup Pantaleó, Gerard de Pablo ('L'estranger'). Per acabar el disc, Toni Xuclà ha posat musica a la interpretació del propi poeta en el seu memorable 'Cant espiritual'.

El repertori el completen Maria del Mar Bonet i Manel Camp, Toti Soler, Celdoni Fonoll, Enric Hernàez, Ignasi Roda, Guillermina Motta, Joanjo Bosk, Hèctor Vila, Dolors Laffitte, Santi Vendrell i Ramon Muntaner.