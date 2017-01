Isabel-Clara Simó guanya el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2017

"La literatura no és útil, és un instrument de pensar i de sentir, un instrument cultural", ha dit Isabel-Clara Simó, guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. "Cada llibre que publico tinc la pretensió que m'hagi ensenyat alguna cosa més que l'anterior. No em conformo amb la mediocritat. Aspiro a tot. Els llibres em donen ales per aprendre".

Autora d'una prolífica obra narrativa –integrada per més de cinquanta novel·les i llibres de narracions– Simó acaba de rebre el guardó atorgat anualment per Òmnium Cultural i dotat amb 20.000 euros.

"El jurat ha valorat l'obra immensa de Simó, una producció extensíssima al llarg de 40 anys, en què quotidianament ha tingut resultats, ja sigui a través de novel·les, assaig, poesia, guions de ràdio i articles –ha explicat Carles Solà, un dels nou membres del jurat, encarregat de glosar la figura de l'autora–. La seva és una obra ingent i magnífica traduïda a deu llengües. En la decisió del jurat ha pesat també la seva lluita per la llibertat, per la situació de les dones, pels drets de la infantesa, una lluita continuada en la qual mai no ha defallit".

Independència i feminisme

Simó no ha defugit abordar alguns dels compromisos pels quals s'ha significat al llarg de la seva trajectòria. "La Transició és la vilesa més gran que ens han fet –ha dit–. Es veu que encara dura... A mi m'agradaria arribar a un estat de normalitat. L'independentisme no és una ideologia, és un estat que vols assolir, tinc moltes ganes de deixar de ser independentista, de veure la independència dels Països Catalans". També ha abordat el feminisme: "La nostra cultura ha estat bastant oberta i sensible pel que fa a les dones. A casa nostra no m'imagino un escriptor de talent sent un masclista. Fa un segle sí. Ara, no". Així i tot, en 49 anys d'història del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, només l'han guanyat Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Abelló i Maria Antònia Oliver.

Nascuda el 1943 a Alcoi, Simó es va donar a conèixer el 1978 guanyant el premi Víctor Català de contes –tenia 35 anys– amb 'És quan miro que hi veig clar', i des de llavors la seva presència a les llibreries ha estat una constant, publicant com a mínim un títol per any. Algunes de les seves novel·les han estat premiades, com ara 'La salvatge' (Premi Sant Jordi 1993), 'Hum... Rita! L'home que ensumava dones' (Premi Octubre de narrativa 2001) i 'Amor meva' (Premi Joanot Martorell 2010). Entre els seus llibres més populars hi ha, també, 'El gust amarg de la cervesa' (Columna, 1999) i 'Homes' (Bromera, 2010). Simó també ha estat reconeguda en diverses ocasions per la seva trajectòria, com ara el Jaume Fuster (2013) i la medalla d'or de la ciutat d'Alcoi (2013) distinció que l'autora considera "l'honor més gran" de la seva carrera, juntament amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Gairebé mig segle d'història

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural l'any 1969 i s'atorga "a una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans". El Premi d'Honor ha distingit, entre altres, Mercè Rodoreda, Jaume Cabré, Salvador Espriu, Marià Manent, Joan Triadú, Joaquim Molas, Teresa Pàmies i Joan Solà. Els últims tres anys ha estat per a Maria Antònia Oliver, Joan Veny i Raimon.