L’Aragó té un pla per traslladar els murals de Sixena

El litigi pels murals de la sala capitular del monestir de Sixena viu un nou episodi: l’Aragó ha contestat a les al·legacions del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) contra l’execució del retorn provisional de les pintures amb un pla de viabilitat de l’operació. Mentre que el museu subratlla la seva fragilitat i el perill de traslladar-les, el cap de conservació i restauració del departament de Cultura aragonès, Guillermo Torres, ho veu més senzill i afirma que la documentació existent “fa possible establir uns paràmetres rigorosos de manipulació i de conservació a llarg termini al lloc de destí”. Per al director del MNAC, Pepe Serra, es tracta d’un document “pobre” i “insuficient” perquè no té en compte, per exemple, la presència de formigó dins la sala, que és incompatible amb els materials històrics. L’Aragó també creu que l’operació es pot desenvolupar només amb els seus tècnics, malgrat que Serra va recordar que aquests tècnics no tenen “competència” per poder treballar al MNAC.