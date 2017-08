Mor l'artista Jordi Cuyàs als 60 anys

L'artista mataroní Jordi Cuyàs ha mort aquesta tarda als 60 anys després de patir una aturada cardíaca, segons ha informat Mataró Ràdio. Als anys 80 va ser un dels fundadors del grup CAPS.A, que va aglutinar nombrosos artistes en 13 publicacions 'plàsticoliteràries' aparegudes entre els anys 1983 i 2013, i era conegut per la seva obra en diversos llenguatges, com l'escultura, el vídeo i el 'net art'. La seva última exposició, 'Espriu recordat. Manuel Cusachs i Jordi Cuyàs', es remunta a l'any 2013.

Jordi Cuyàs era una figura destacada a l'escena artística mataronina, on hi ha una forta tradició de l'art d'avantguarda i on també hi ha figures com el comissari d'exposicions Martí Peran i l'artista Domènec. A més, va treballar com a dissenyador gràfic i d'exposicions.

"Vaig fer la primera exposició als divuit anys al museu quan feia primer de carrera. Tenia moltes ganes de fer coses, era molt llançat", explicava l'artista en una entrevista. "Intento sempre enviar idees, conceptes, missatges. De fet, l’artista no deixa de ser com un nàufrag que envia missatges en ampolles al mar a veure qui les recull", va subratllar.

Jordi Cuyàs va estudiar belles arts a la Universitat de Barcelona i va exercir de professor de disseny gràfic, il·lustració i vídeo a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona.