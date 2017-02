Els 40 anys de La Bressola, amb l’ARA

Quatre dècades de la fundació de La Bressola, en què una mestra tornava a educar en català sis alumnes a la Catalunya del Nord després de molts anys de monolingüe francès, el seu model ha funcionat: enguany hi ha un miler de nens i nenes matriculats en els set centres associats, repartits entre el Rosselló i el Conflent.

La música ha tingut un paper fonamental en la programació pedagògica de La Bressola i s’han impulsat diversos projectes. Des del primer disc de 'Musiquetes per la Bressola' (2007), s'han versionat i recuperat més d'una seixantena de temes populars i tradicionals amb nous sons i ritmes que ja són un referent per a tota una generació. L’últim és el CD '40', que es podrà aconseguir amb l’ARA el cap de setmana que ve (18 i 19 de febrer) per 9,95 euros. El disc l’han impulsat Marc Serrats i Raph Dumas, amb la col·laboració de músics com Anna Roig, Miquel Gil, Carles Belda i Nadège Figarola. Reinterpreten catorze cançons populars, entre les quals hi ha 'Les nenes maques', 'Lo pardal', 'Cançó del lladre' i 'Muntanyes del Canigó'.