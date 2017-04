El centenari de Bernstein brilla en la nova temporada de l’OBC

Ampliar el repertori és un dels propòsits de la temporada 2017-2018 de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ( OBC). Així es desprèn d’ una programació que inclou estrenes i obres que encara no ha interpretat l’orquestra. “Volem ampliar la paleta de colors”, va dir ahir el titular de l’OBC, Kazushi Ono, durant la presentació a L’Auditori d’una temporada amb Bernstein i Dvorák com a protagonistes destacats i en què la meitat de les obres són dels segles XX i XXI, inclosa la recuperació de 'Funeral song', de Stravinski, una partitura del 1908 que es considerava perduda fins que va ser redescoberta fa dos anys a Sant Petersburg. “És un pas endavant en el projecte de l’OBC, treballar un repertori més adequat al de les grans orquestres simfòniques”, diu el director de L’Auditori, Joaquim Garrigosa, sobre aquest accent en els segles XX i XXI en una temporada de l'OBC que té un pressupost de nou milions d’euros (1,3 més que a la 2016-2017), dels quals dos corresponen a la contractació artística.

Coincidint amb el centenari del naixement de Leonard Bernstein (1918-1990), l’OBC interpretarà la 'Simfonia núm. 3 ‘Kaddish’' del compositor nord-americà del 16 al 18 de febrer, juntament amb 'El Salón México' d’ Aaron Copland i el 'Concert per a violí i orquestra núm. 1' de Max Bruch. Aquest serà un dels vuit programes que dirigirà Ono en la seva tercera temporada al capdavant de l’OBC, que s’inaugurarà el 29 de setembre amb l’'Heroica' de Beethoven, perquè el gran repertori simfònic del XIX hi segueix ben present ( Schubert, Brahms, Bruckner, Schumann, Txaikovski...). En els altres setze programes hi haurà directors com Hannu Lintu, Dennis Russell Davies, Diego Martín Etxebarria i Antoni Wit. A més, Jan Willem de Vriend, principal director convidat, dirigirà tres programes, un dels quals l’òpera 'Lo speziale', de Haydn, en versió escenificada al Teatre Nacional els dies 18, 19 i 20 de gener.

‘West side Story’ i ‘Fantasia’

“Bernstein em va marcar moltíssim. M’agraden molt les seves obres i per això ho he programat”, diu Ono just després de recordar sense estalviar gestos que una vegada va dirigir un assaig davant de Bernstein: “Jo tremolava i ell, amb aquella veu de fumador, em va dir que em relaxés”. La celebració d’aquest centenari es completarà al gener amb la interpretació de la banda sonora de 'West side story' mentre es projecta la pel·lícula. En el ja tradicional cicle OBC Cinema, l’orquestra abordarà la música de John Williams per a 'E.T., l’extraterrestre' i la banda sonora del clàssic de Disney 'Fantasia', “inspirada en músiques que formen part del repertori natural de l’OBC”, tal com assenyala el nou gerent del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, Jordi Tort.

A més de 'Kaddish', la presència coral té altres fites. Per una banda, el Rèquiem de Dvorák que servirà com a cloenda de la temporada els dies 1, 2 i 3 de juny del 2018. Per l’altra, l’estrena de 'Réquiem a la memoria de Enrique Morente', una composició d’ Enric Palomar d’alè flamenc i simfònic que formarà part d’un programa fet amb la col·laboració del Taller de Músics i en què Josep Caballé també dirigirà 'El amor brujo' de Falla.

En una temporada en què hi haurà obres de vuit autors catalans, inclosos Lluís Benejam, Benet Casablancas, Enric Granados i Ferran Sor, també s’estrenarà 'Tres homenatges' d' Antoni Ros Marbà, 'Inscape' d’ Hèctor Parra –interpretada per l’OBC i l’Ensenble Intercontemporain– i una obra de Ferran Cruixent en què els músics de l’OBC “tocaran els seus instruments i faran sonar iPhones”, segons explica Ono, que ha anunciat que l’orquestra té la intenció de fer una gira pel Japó al 2020.

Pel que fa als solistes, en la temporada 2017-2018 passaran per L’Auditori pianistes com Maria João Pires, Ignasi Cambra, Albert Guinovart, Josep Colom i Enrique Bagaría, violinistes com Julian Rachlin, Frank Peter Zimmermann i Vilde Frang i el clarinetista Martin Fröst.

La presentació de la temporada de l'OBC s'ha produït mentre els treballadors de L'Auditori segueixen reclamant que l'Ajuntament de Barcelona els pagui l'augment salarial de l'1% dels anys 2007 i 2008, i els endarreriments corresponents, que si que han cobrat altres treballadors municipals. "Hi estem treballant. És un conflicte que s'arrossega des de fa bastant de temps", diu el gerent de L'Auditori i l'Orquestra, Jordi Tort.