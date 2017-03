Les obres més emblemàtiques de l'estudi RCR d'Olot

Restaurant i pavellons Les Cols

Al restaurant de Fina Puigdevall tot és quilòmetre zero: des dels ingredients al disseny. L’estudi d’arquitectes es va aliar amb la cuinera catalana el 1990 per convertir uns vells estables en un espai que es va emportar els premis FAD i Contractworld. El 2013 també es van encarregar de construir una espectacular carpa amb terra i murs de pedra volcànica i una coberta transparent on els arbres creixen sota el sostre. Els arquitectes també són els responsables dels pavellons de Les Cols, unes habitacions que seguint l’estil habitual dels arquitectes proposen una experiència amb comunió amb la natura: és com dormir a l’aire lliure però entre càlids murs i jocs de llums i aigües.

Estadi d’atletisme Tussols-Basil d’Olot

L’estudi d’arquitectes va dissenyar aquesta espectacular pista d’atletisme ubicada en una clariana enmig d’un bosc de roures. L’equipament té dependències funcionals però també s’interrelaciona amb l’entorn amb murs, talús i rampes. No hi ha trencament amb la natura sinó que hi ha continuïtat visual.

El crematori de Hofheide (Bèlgica)

El crematori aixecat sobre pantà convida a passejar i uneix els dos extrems dels cementiri. L’espai és extremadament sobri i s’integra a la natura. Convida a acomiadar-se amb diferents espais en què no hi ha cap símbol de culte.

Museïtzació Mas Miró

L’equip d’arquitectes està treballant en la restauració del Mas del pintor Joan Miró a Mont-roig (Tarragona). El projecte vol respectar com era la vida de Miró i no ambiciona tocar gaire cosa per respectar l’essència de la masia. No vol ser un espai reverencial ni un mausoleu sinó que vol ser un fotograma de la vida rural.

Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver de Barcelona

En aquesta espectacular biblioteca s'interrelacionen tres espais: la llar d'avis, el pati interior on juguen els nens i les sales de lectura. L'equip d'arquitectes van convertir, al 2007, una antiga fàbrica de caramels en un espai singular on el pati interior, que té arbres, sauló i jocs, és com una extensió de la sala de lectura.