La Generalitat anuncia que vol abandonar el FLA "en els propers mesos" i tornar a emetre deute

La Generalitat de Catalunya "s'està preparant per tornar a emetre deute". Així ho ha anunciat Pere Aragonès, secretari d'Economia de la Generalitat, en una entrevista a l'agència de notícies Bloomberg en la qual ha afegit que "en els propers mesos, i especialment en els propers anys, el Govern català estarà present en el mercat de deute públic". És amb aquest objectiu que la setmana vinent el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, visitarà inversors als Estats Units.

Tal com va avançar l'ARA a principis d'abril, la Generalitat estava estudiant abandonar el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que és el fons creat per l'Estat per rescatar les comunitats sense accés als mercats de deute. Aquest estiu farà cinc anys (i sis exercicis) que la Generalitat viu sota l'assistència financera del ministeri d'Hisenda i, en conseqüència, sotmès a les seves condicions per accedir al finançament.

La Generalitat estudia abandonar el FLA l’any vinent

Si la Generalitat opta per demanar diners als mercats, no pot acudir al FLA simultàniament, ja que les normes d'aquest fons ho impedeixen. Per tant, o la Generalitat es finança amb el FLA o ho fa amb els mercats. Això sí, una immensa majoria del seu deute públic de la Generalitat (més d'un 70%) estarà en mans de l'Estat.

Segons ha explicat Aragonès, la sortida del FLA és produirà amb independència de com evolucioni el procés sobiranista. Per fer-ho, però, necessitarà el permís de l'Estat, ja que tot el deute que emet la Generalitat té el segell (i l'aval) del Regne d'Espanya.

Amb tot, l'Estat impedeix que les comunitats emetin deute si superen en molt l'interès que paga la pròpia administració central. Falta saber, però, quin és l'interès que estan disposats a pagar els inversors pel deute de la Generalitat.