L'OCDE considera "vital" que Espanya perseveri en la reforma laboral

La situació del mercat laboral a Espanya ha millorat els últims tres anys però els nivells d'ocupació encara se situen per sota del llindar previ a la crisi i la taxa d'atur és la segona més alta de tota l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament, l'OCDE. Per això aquesta organització considera "vital" insistir en l'esforç de reforma laboral per millorar el rendiment del mercat de treball.

L'OCDE, que avui ha presentat el seu informe amb recomanacions "Perspectives d'Ocupació 2017", ha instat avui els governs a no concentrar-se exclusivament en la creació d'ocupació i prestar també atenció a la seva qualitat, l'accés al treball de les dones i dels joves, al reforç del diàleg social i a la formació contínua dels professionals. L'organització, a més, remarca que atendre aquests elements no ha de debilitar la creació d'ocupació, com ho demostren els resultats dels seus membres al nord d'Europa, que obtenen uns millors dades en termes generals.

Aquestes recomanacions arriben just després que ahir, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro defensés a Barcelona el bon ritme de creixement de l'ocupació a Espanya i concretament a Catalunya. Montoro va dir que l'estat està "vivint el creixement més sà de la seva història" i fins i tot va assegurar que si el ritme es manté Catalunya podria assolir la plena ocupació en només tres anys.

En canvi, després de disseccionar la situació del mercat laboral en els seus 35 socis, l'OCDE assegura que els nivells d'ocupació i atur a finals de l'any que ve encara es mantindran al 15,5% en el cas de l'atur i al 55, 4% pel que fa a l'ocupació. És en aquest sentit que l'organisme considera que la reforma del mercat laboral espanyol de 2012 ha ajudat a millorar l'acompliment en l'ocupació i abordar la segmentació del mercat de treball "enfortint la capacitat dels empresaris per respondre als xocs".

L'informe, que presenta un quadre d'indicadors comparatiu del rendiment del mercat de treball amb una visió general de les fortaleses i debilitats dels diferents mercats laborals nacionals, assenyala que el mercat de treball espanyol "tendeix a situar-se per sota de la mitjana de l'OCDE en tots els indicadors, amb excepció de la qualitat d'ingressos en la qual Espanya se situa tot just en la mitjana i la bretxa de gènere que està 1,6% per sobre ".

"Per tal de millorar encara més el rendiment, seria vital prosseguir l'esforç de reforma, en particular, desenvolupar i coordinar polítiques actives del mercat de treball regionals per ajudar els aturats a trobar feina, així com millorar l'avaluació i el seguiment d'aquestes polítiques ", apunta l'OCDE en el seu informe. L'organisme també recorda que la qualitat del mercat laboral és un dels millors arguments contra l'auge del populisme i la creixent desigualtat.