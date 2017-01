L'expresident de Volkswagen coneixia de les manipulacions abans de l'escàndol, segons el diari 'Bild'

L'antic president de la junta directiva de Volkswagen, Martin Winterkorn, que va dimitir fa més d'un any per l'escàndol dels motors trucats que amagaven els nivells reals d'emissions contaminants, coneixia al detall les manipulacions com a mínim dos mesos abans que sortissin a la llum, segons publica avui el diari alemany 'Bild'.

Segons el dominical, hi ha documents confidencials que demostrarien que Winterkorn va participar el 27 de juliol del 2015 en una "reunió decisiva" en la qual es va debatre quin era el millor moment per informar les autoritats nord-americanes de les manipulacions, que també s'haurien detallat en aquella trobada.

Un dels gràfics presentats durant la reunió -segons explica aquest diari- celebrada a la seu del grup a la ciutat alemanya de Wolfsburg i a la qual van assistir quinze directius, es referia a l'emissió sense filtrar de gasos contaminants amb el terme "manera acústica", utilitzat internament per la companyia per referir-se al programari il·legal utilitzat.



"Vam parlar d'això, que s'havia instal·lat alguna cosa il·legal en els nostres cotxes", va assegurar un participant en la reunió en declaracions al rotatiu. Entre els gràfics discutits a la reunió n'hi ha un altre que planteja dues estratègies diferents per informar les autoritats nord-americanes. La primera, segons el document que publica el diari, seria l'opció "defensiva", que consisteix en esperar a l'aprovació de nous models per informar després de manera parcial a les autoritats nord-americanes de les manipulacions, assumint el risc de multes elevades. La segona, "l'ofensiva", hauria consistit a ser totalment transparents amb les autoritats i garantir multes menors, però a costa d'arriscar l'autorització de nous models.



Segons els participants interrogats per 'Bild', es va optar per l'opció ofensiva, però un dels directius, Oliver Schmidt, -detingut recentment als Estats Units en relació amb el escàndol-, va aconseguir imposar el seu criteri, fet que va portar a la companyia a decidir-se a donar una "informació parcial de la problemàtica" en els motors Gen 1 i Gen 2. Una nota de Volkswagen del dia 30 assegura que Winterkorn va donar el vistiplau a aquesta decisió, segons el diari.