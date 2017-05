Ryanair entra a la guerra del llarg abast a preus baixos oferint vols d'Air Europa des de Madrid a Amèrica

Més llenya al foc de la guerra de les aerolínies de baix cost pel llarg radi. A partir d'aquest dimarts mateix, a través de la web de Ryanair a Espanya es podran comprar vols als Estats Units, a l'Argentina o a Mèxic. El president de Ryanair, Michael O'Leary, s'ha desplaçat fins a Madrid aquest dimarts especialment per anunciar l'acord amb Air Europa que li permetrà oferir fins a 20 rutes de llarg abast des de Madrid a 16 països del nord, centre i sud d'Amèrica. Els vols no seran de Ryanair, doncs, sinó d'Air Europa, però es compraran a través de la web de Ryanair a canvi d'una comissió per venda.

La notícia arriba després que dues aerolínies de baix cost hagin decidit impulsar destinacions de llarg abast des del Prat, Norwegian i Level (la 'low-cost' del grup IAG). I, per tant, impulsa la competició entre aerolínies de baix cost d'oferir vols intercontinentals a preus reduïts. En aquest senti, cal recordar que Air Europa no és una aerolínia de baix cost però a través d'aquest acord preveu abaratir les tarifes.

En aquest sentit O'Leary ha desfiat directament l'oferta de baix cost de Level i ha afirmat que "és una contradicció que British Airways o Iberia tinguin una 'low-cost'". També ha assegurat que en tots els casos el seu acord oferirà una opció més barata que Level. El mateix ha dit en referència a Vueling.

"Aquest és un acord històric", ha insistit O'Leary, que ha introduït Javier Hidalgo, conseller executiu de Globalia. Hidalgo ha aclarit que Air Europa és un aerolínia de costos baixos, que no és de baix cost, i ha aclarit: "Els costos que traslladarem al mercat ens permetran rebaixar les tarifes encara més". Sobre l'abaratiment de les tarifes, Hidalgo no ha avançat quina podria arribar a ser la reducció exacta, però ha explicat que l' abaratiment serà "substancial" si funciona.

"Tots els nostres esforços per oferir vols de llarg abast estaran centrats en acords com aquest i com a mínim per als propers 5 anys", ha explicat el president de l'aerolínia irlandesa, que no descarta més endavant tornar a plantejar el llarg abast des de la seva pròpia aerolínia. O'Leary, però, ha insistit que amb aquest acord es volen proposar oferir la ruta més barata del mercat des de Madrid a aquestes destinacions.

Quines són les destinacions?

Estats Units: Boston, Miami, Nova York

Argentina: Buenos Aires

Bolívia: Santa Cruz

Brasil: Salvador, Sao Paulo,

Colòmbia: Bogotà

Cuba: l'Havana

República Dominicana: Punta Cana, Santo Domingo

Equador: Guayaquil

Hondures: San Pedro Sula

Israel: Tel Aviv

Mèxic: Cancún

Paraguai: Asunción

Perú: Lima

Puerto Rico: San Juan

Uruguai: Montevideo

Veneçuela: Caracas

La companyia que presideix O'Leary ha patit els efectes del Brexit en el compte de resultats dels últims trimestres i ja va avisar que per aquest 2017 rebaixava les previsions. La companyia fins i tot ha arribat a amenaçar amb suspendre vols des del Regne Unit pel Brexit i, per això, en les seves previsions hi havia créixer amb força fora del Regne Unit els pròxims anys.