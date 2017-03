Telefónica aspira a ser el Netflix espanyol i llançarà una sèrie de TV cada mes

Telefónica té clar que el negoci ja no està en la telefonia i ho vol portar fins l'últim extrem. El president de la companyia a Espanya, Luis Miguel Gilpérez, ha avançat aquest dimecres que l'antic monopoli estatal de telecomunicacions aspira ara a convertir-se en " 'hub' de creació de continguts audiovisuals hispans". Així d'ambiciós s'ha mostrat Gilpérez en una trobada amb periodistes on ha avançat que a Telefónica ja treballa en la producció de sis sèries pròpies amb l'objectiu de llançar-ne una cada mes, fins i tot juliol i agost.

Tal com ha explicat aquest directiu, aquestes sèries tenen un format amb capítols de 50 minuts i temporades d'entre sis i vuit episodis. Pel que fa a les temàtiques Gilpérez s'ha mostrat igual d'ambiciós i ha assegurat que es produiran de tot tipus, des d'acció fins a comèdia. L'objectiu de Telefónica, a més, és vendre-les a nivell internacional.

Però Telefónica vol treure-li tot el suc al negoci dels continguts audiovisuals que li està tornant els clients que havia anat perdent l'última dècada. Per això, Gilpérez també ha avançat que l'operadora aprofundirà en la creació de continguts d'informació i d'actualitat, no en un format d'informatiu estricte però sí amb altres formats com ja és Diario Vice.

Preus més cars

Gilpérez també s'ha refermat en la seva política del "més per més" que bàsicament es tradueix en oferir més serveis als seus clients (com ara més dades o més canals) apujant els preus de les tarifes, una estratègia a la qual s'han sumat la resta d'operadores darrerament i que ha provocat la queixa de les organitzacions d'usuaris i l'alarma de l'autoritat de la Competència que considera que no es deixa escollir al client. "Actualitzem els nostres serveis en funció de les necessitats de consum que demostren els nostres clients", ha reiterat Gilpérez.

Telefonia més cara sense avisar

En aquest sentit, el president de Telefónica a Espanya ha assegurat que l'encariment de les tarifes no té res a veure amb l'i mminent abaratiment de les tarifes de roaming impulsat per les autoritats europees. De fet, Gilpérez fins i tot ha assegurat que no tindrà un impacte negatiu en el resultat del seu grup perquè també compten amb negoci a l'estranger que reduirà l'impacte a Espanya.

Millores en la instal·lació i reparació d'averies

Per últim, el directiu de Telefónica ha assegurat que la companyia està treballant des de ja mateix en un pla que permeti reduir a la meitat el temps que es triga a fer una instal·lació de fibra o ADLS a un nou client igual que per reduir el temps per reparació d'una averia, que ara està al voltant dels 5 dies. Gilpérez ha explicat que l'objectiu a partir d'ara és mirar d'automatitzar el procés perquè tan aviat com es produexi una alta o una averia sigui notificat a l'instal·lador més proper a la zona i el client pugui saber quantes hores es trigarà. Això sí, el directiu ja ha avisat que es tracta d'un procés complex en què segurament es cometran errors.